TVP chce kupić samochodową myjnię automatyczną. Ma na to milion złotych

Telewizja Polska chce kupić 30 samochodów segmentu D w nadwoziu sedan lub liftback. Zamierza na ten cel przeznaczyć 3,3 miliona złotych. TVP zamierza także kupić trzy wozy transmisyjne HD dla swoich oddziałów terenowych. To już znacznie większy wydatek, bo na ten cel telewizja ma aż 29 milionów złotych. O przetargach TVP informowały ostatnio "Wirtualne Media".

To jednak nie koniec zakupów. Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych Telewizji Polskiej chce kupić własną myjnię samochodową. Wszystko wskazuje na to, że myjnia stanie na ulicy Samochodowej w Warszawie przy siedzibie Ośrodka. Myjnia będzie musiała się nadawać do mycia samochodów od 3,5 do 5,4 m długości lub większych. Szerokość auta to minimum 2 m bez lusterek. Na godzinę ma myć minimum siedem samochodów.

Wiemy, że czas na składanie ofert minie 21 września o godzinie 11:00. Wadium wynosi 3 tys. zł. Jedynym kryterium podczas wyboru ma być cena. "Autokult.pl" podaje, że ta szacowana jest na poniżej 214 tysięcy euro. Przy dzisiejszym kursie to około 953 tysięcy złotych.