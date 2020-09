Już jest nowa Dacia Sandero i Logan. Takiego wyglądu się nie spodziewaliśmy

Dacia to rumuński producent znajdujący się pod skrzydłami marki Renault. Ich samochody są solidne, nieco surowe, ale przede wszystkim tanie. Wypasiony po sufit Duster z napędem na cztery koła, nawigacją, klimatyzacją i innymi bajerami to wydatek rzędu 70-80 tys. zł. Jeszcze tańszą opcją jest rodzinny Logan czy miejskie Sandero, które w bazowej wersji kosztowało ok. 30 tys. zł. Teraz mały hatchback doczekał się nowego wcielenia.

Tego się nie spodziewaliśmy

Dacia mimo solidności najbardziej przekonuje niską ceną. A w niedużych pieniądzach próżno szukać zachwytów czy świetnych materiałów. Dlatego pierwsze zdjęcia Sandero są niemałym zaskoczeniem. Nieco nudna bryła została zastąpiona nowoczesnymi kształtami, które urozmaicono LED-owym oświetleniem. Można się nawet pokusić o stwierdzenie, że w przednich reflektorach widać nieco inspirację Volvo.

Dacia Sandero i Sandero Stepway 2020 Dacia

Dacia Sandero ma kształty bardzo zbliżone do nowego Clio. Unosząca się do tyłu linia boczna jest niemal identyczna. Nowe Sandero jest niższe od poprzednika i ma zwiększony rozstaw kół. Konstruktorzy przyłożyli sporą wagę do aerodynamiki auta - nowe modele wyglądają znacznie smuklej. Poza pięciodrzwiowym hatchbackiem, do sprzedaży trafi stylizowana na SUV-a Dacia Sandero Stepway.

Zarówno Sandero jak i Logan prezentują się tak, jak by przeskoczyły o co najmniej dekadę do przodu. Z czystym sumieniem można powiedzieć, że modele wyglądają po prostu dobrze.

Niestety zdjęcia to jedyne co producent ujawnił. Póki co nie znamy oferty silnikowej, wyposażenia, ani (co pewnie najistotniejsze) ceny nowych modeli. Jednak skoro Dacia odkryła już karty dotyczące swoich nowych modeli, wkrótce zapewne poznamy szczegóły.

Dacia Sandero i Sandero Stepway 2020 Dacia