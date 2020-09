Pakiet deregulacyjny zacznie wchodzić od grudnia. To zmiany, na które czekają polscy kierowcy

Nowelizację przepisów pod koniec sierpnia podpisał prezydent. Tuż przed weekendem przepisy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. "Vacatio legis" w przypadku pakietu deregulacyjnego jest dość długie. Niektóre przepisy wejdą po trzech miesiącach (od 4 grudnia), ale na inne - poczekamy znacznie dłużej.

Czym jest pakiet deregulacyjny?

To ustawa o o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającym szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów. Pakiet deregulacyjny w najważniejszych punktach:

Prawo jazdy on-line.

Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki.

Nie będzie trzeba zmieniać tablicy rejestracyjnej po zakupie samochodu używanego, który już jest zarejestrowany w Polsce, niezależnie od powiatu. W tej chwili taka możliwość dotyczy tylko nabywców z tego samego powiatu lub miasta na prawach powiatu. Wreszcie będzie można zachować istniejące numery rejestracyjne.

Koniec wydawania kart pojazdu i nalepek kontrolnych.

Pojazd zarejestruje starosta w miejscu czasowego zamieszkania.

Będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne.

Dealer zarejestruje nowy pojazd.

Będzie można czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy.

Kiedy wejdą w życie zmiany w przepisach?

Chcielibyśmy was w tym momencie zasypać konkretnymi datami, ale w niektórych przypadkach trzeba się ograniczyć do "datę ustali właściwy minister" albo "przepis wejdzie w życie, kiedy system będzie gotowy". To nie oznacza jednak, że nie wiemy nic.

Od 4 grudnia 2020 r. nie będzie już obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego po wyczerpaniu miejsc na pieczątki potwierdzające przeprowadzenie obowiązkowego badania technicznego.

Od 5 grudnia 2020 r. w końcu będzie można zostawić w domu fizyczny dokument prawa jazdy.

Ustawa przewiduje także możliwość rejestracji pojazdu w imieniu kupującego przez firmę zajmującą się sprzedażą nowych samochodów. Ten przepis wejdzie w życie 4 września 2020 r.

Sporo poczekamy za to na koniec wydawania naklejek kontrolnych oraz karty pojazdu. To 24 miesiące od ogłoszenia pakietu deregulacyjnego.

Niestety, nie potrafimy wam jeszcze podać, kiedy będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne bez względu na poprzednie miejsce zarejestrowania. A to zmiana, na którą czeka wielu Polaków. Tu czekamy na decyzję właściwego ministra.

Czekamy też na konkrety przy możliwości czasowego wycofania z ruchu samochodu.

Kiedy poznamy kolejne daty, to z pewnością do tematu wrócimy.

Na przepisy dotyczące bezpieczeństwa na drogach wciąż czekamy

Warto dodać, że nowelizacja nie dotyczy najbardziej kontrowersyjnych przepisów: wprowadzających zmiany w pierwszeństwie dla pieszych na przejściu, możliwość utraty prawa jazdy za przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym i ograniczenie prędkości do 50 km/h w terenie zabudowanym przez całą dobę. Na nie będziemy musieli poczekać dłużej.

Najnowsze zmiany przepisów brzmią zachęcająco. Jak będzie w praktyce, okaże się za kilka miesięcy, ale niektóre z nich na pewno mogą zaskoczyć kierowców. Chodzi zwłaszcza o zakaz stosowania tzw. małych tablic rejestracyjnych z powodów estetycznych. Trzeba jednak pamiętać, że tak jak w innych przypadkach, tak i w tym - prawo nie obowiązuje wstecz.