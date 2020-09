Sierpień na polskim rynku na dużym minusie. Wyjaśnienie jest proste - sztuczki z WLTP

W zeszłym miesiącu w Polsce zarejestrowano dokładnie 34 713 nowych samochodów, co oznacza spadek w porównaniu z zeszłym rokiem aż o 27,84 proc. Tak duży minus może dziwić, bo niedawno rynek odbił się od dna i zaczął wychodzić z kryzysu spowodowanego pandemią. Jednak w sierpniu mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją, w ogóle nie związaną z wydarzeniami w 2020 r.

Sierpień zeszłego roku był rekordowy pod względem rejestracji. - Wyjątkowo duża sprzedaż w ósmym miesiącu 2019 roku wiązała się ze zmianami w przepisach dotyczących pomiarów zużycia paliwa WLTP oraz wejściem w życie we wrześniu ub.r. nowej normy emisji spalin - EURO 6d-TEMP. Stąd niezwykła, jak na okres wakacyjny (tradycyjnie czas mniejszego ruchu w salonach samochodowych), intensywność ówczesnej sprzedaży. Zaowocowała ona znacznym spadkiem liczby rejestracji w następnym miesiącu (wrześniu). - komentuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR w swoim raporcie. Spadki liczby rejestracji odnotowały wszystkie marki z pierwszej dziesiątki polskiego rynku.

W sierpniu 2020 r. liderem była Toyota, ale jeśli chodzi o konkretne modele, to na szczyt wróciła Octavia

Oto marki, które odnotowały na polskim rynku najlepsze wyniki w zeszłym miesiącu. Zwracamy uwagę na dużą przewagę Toyoty nad głównym rywalem. Japoński producent ma w tym miesiącu świetną passę.

Toyota - 5 298 szt. Skoda - 4 199 szt. Volkswagen - 2 375 szt. Kia - 2 264 szt. Ford - 1 827 szt. Mercedes - 1 703 szt. Renault - 1 700 szt. Hyundai - 1 598 szt. Dacia - 1 576 szt. BMW - 1 435 szt.

Choć Toyota dominuje, to numerem polskiego rynku znowu okazała się Skoda Octavia. Czeski kompakt wraca na szczyt z zauważalną przewagą nad największym rywalem. Jednak to co w pojedynku Skoda-Toyota straciła Corolla, to nadrobiły Yaris, C-HR oraz RAV4.

Skoda Octavia - 1 805 szt. Toyota Corolla - 1 557 szt. Toyota Yaris - 1 413 szt. Dacia Duster - 1 017 szt. Skoda Fabia - 892 szt. Toyota C-HR - 815 szt. Toyota RAV4 - 748 szt. Renault Clio - 597 szt. Opel Astra - 577 szt. Volkswagen Tiguan - 547 szt.

Od stycznia do końca sierpnia w 2020 r. w Polsce zarejestrowano 256 973 nowych samochodów osobowych, czyli o 31,57 proc. mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Pierwsza trójka była identyczna jak w sierpniu - Toyota, Skoda i daleko za nimi Volkswagen.