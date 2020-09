Hennessey Mammoth 6x6. Sześć kół i 1200 KM

RAM to marka należąca do koncernu FCA, powstała jakiś czas temu, przez oddzielenie modeli użytkowych z gamy samochodów Dodge. Należą do niej auta typowo dostawcze, takie jak amerykańska odmiana Mercedesa Sprintera, ale również pikapy.

Niedawno pod takim szyldem zadebiutowało najmocniejsze auto świata z nadwoziem tego typu - RAM 1500 TRX. Fabryczny model ma silnik o mocy ponad 700 KM, który "pożyczono" z Jeepa Grand Cheerokee Trackhawk.

To idealny samochód do poddania modyfikacjom technicznym. Tak też się stało. Swoją wersję RAM-a 1500 TRX właśnie przedstawił jeden z najbardziej znanych tunerów za Wielką Wodą, Hennessey Performance Engineering (HPE). Nie bez powodu nazwano ją Mammoth 6x6.

Wzrosła zarówno pojemność skokowa i maksymalna moc silnika, jak i rozmiary samochodu. Już wcześniej były imponujące. W wersji Mammoth 6x6 ogromny pikap zyskał dodatkowe pięćset koni mechanicznych i kolejną oś napędową.

Hennessey Performance Engineering jest firmą z dużą renomą. Zajmuje się nie tylko modyfikacjami, ale i tworzeniem krótkich serii własnych supersportowych modeli. Najsłynniejszym z nich był Venom GT, który w 2013 roku pobił rekord Guinnessa w rozpędzaniu się od 0 do 300 km/h oraz nieoficjalnie kilka innych, dotyczących drogowych samochodów.

Mammoth 6x6 to nie pierwsza tego typu przeróbka firmowana przez HPE. Firma lubi wyposażać samochody w dodatkowe koła. W przeszłości stworzyli już model Goliath 6x6 na bazie Chevroleta Silverado i VelociRaptor w takiej samej konfiguracji oparty na Fordzie Raptorze. Teraz przyszła kolej na ostatnią firmę z tak zwanej Wielkiej Trójki.

Hennessey Mammoth 6x6 ma nazwę adekwatną do parametrów

Pod maską "mamuta" znalazł się silnik oferowany od 2019 roku przez dział części zamiennych koncernu FCA, słynny amerykański Mopar. Bazuje na doładowanej sprężarką mechaniczną jednostce napędowej modeli z oznaczeniem Trackhawk, Hellcat i Demon marek Jeep oraz Dodge, ale pojemność zwiększono się z 6,2 litra do 7 litrów.

Silnik nazwany Hellephant w wersji Moparu osiąga moc 1000 KM, Hennessey dodał kolejne 200 KM. Nawiasem mówiąc trzeba przyznać, że Amerykanie mają talent do nadawania swoim produktom obrazowych określeń.

Hennessey ma plan stworzyć jedynie trzy sztuki modelu Mammoth 6x6. Będzie kosztował około 500 tys. dolarów. Dzięki temu stanie się nie tylko najmocniejszym, najbardziej ekskluzywnym, ale i najdroższym pikapem na świecie.