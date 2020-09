Odświeżona Kia Stonic już z nowym cennikiem. Miękka hybryda za 60 tysięcy

Modyfikacje Kii Stonic mniej skupiają się na wyglądzie, a bardziej na napędach i zastosowanych systemach. Największą nowością jest układ mild-hybrid z instalacją elektryczną o napięciu 48 V, czyli tak zwana miękka hybryda. Układ napędowy współpracuje z nową mechaniczną skrzynią biegów z elektrycznie sterowanym sprzęgłem „clutch-by-wire”.

REKLAMA

Zobacz wideo

Popularne silniki zostają

Do tej pory najpopularniejszą wersją silnikową był 120-konny motor 1.0 T-GDi, który stanowił 56 proc. sprzedaży. Producent szacuje, że po wprowadzeniu do oferty miękkiej hybrydy, to właśnie ta odmiana będzie najpopularniejsza.

Kia Rio po faceliftingu już w sprzedaży. Miękka hybryda za niecałe 60 tys. zł

Za Stonica z zespołem napędowym typu mild-hybrid trzeba zapłacić od 71 490 zł (wersja M) do 89 990 zł (wersja GT Line). W gamie pozostaną jednak pozostałe odmiany silnikowe – 84-konna 1.2 DPI i 1.0 T-GDi w dwóch wariantach mocy (100 i 120 KM). Dopłata do skrzyni automatycznej w dwóch najmocniejszych wersjach wynosi 6000 zł.

Kia Stonic facelifting 2020 Kia

Obie skrzynie biegów – iMT (w hybrydzie) i 7DCT – umożliwiają jazdę w trybie „żeglowania” z wyłączonym silnikiem spalinowym w celu ograniczenia zużycia paliwa i emisji. System działa przy prędkościach do 125 km/h, a silnik włącza się ponownie, gdy tylko kierowca wciśnie pedał przyspieszenia lub sprzęgła.

Personalizacja

Nadwozie i wnętrze Stonica pozostały praktycznie niezmienione, ale pojawiły się możliwości personalizacji. Nowe są nie tylko kolory nadwozia i dachu, ale również warianty połączeń kolorystycznych wnętrza. Kia Stonic po faceliftingu jest wyposażona w system multimedialny z 8-calowym ekranem dotykowym (w standardzie), zintegrowany z systemem UVO Connect. Zapewnia on dostęp do funkcji online, takich jak m. in. informacje o ruchu drogowym aktualizowane w czasie rzeczywistym, prognoza pogody, informacje o interesujących miejscach (POI), ceny paliw, dane na temat parkingów z uwzględnieniem ceny, lokalizacji i dostępności.

Kia Stonic facelifting 2020 Kia

Bezpieczeństwo

Odświeżony Stonic (w zależności od wersji) jest wyposażony w najnowsze systemy asystujące (Advanced Driving Assistance Systems – ADAS), takie jak:

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) – system autonomicznego hamowania z funkcja? wykrywania: pojazdów, przechodniów i rowerzystów,

Lane Keeping Assist (LKA) – asystent utrzymania pasa ruchu,

Driver Attention Warning (DAW) – system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy,

Blind-Spot Collision Warning (BCW) – system ostrzegania o pojazdach znajdujących się w martwym polu widzenia lusterek bocznych,

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) – system automatycznie zmieniający tor jazdy w przypadku braku reakcji kierowcy na możliwość wystąpienia kolizji podczas zmiany pasa,

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW) – system rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości,

Smart Cruise Control (SCC) – aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości,

Lane Following Assist (LFA) – asystent jazdy utrzymujący pojazd na swoim pasie ruchu,

Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) – system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania,

Rear Occupant Alert (ROA) – system przypominający o sprawdzeniu czy na tylnej kanapie nie zostawiliśmy np. dziecka lub psa.

Kia Stonic po faceliftingu trafi do salonów już we wrześniu i standardowo będzie objęta 7-letnią gwarancją marki Kia lub do przebiegu 150 tysięcy kilometrów.

Kia Stonic facelifting 2020 Kia