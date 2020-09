Nowa Toyota Land Cruiser. Od razu możemy wam podać ceny, nie tylko listę nowości

Pod maską nowej Toyoty Land Cruiser pracuje dobrze znany czterocylindrowy diesel o pojemności 2,8 litra. Ma jednak zwiększoną moc oraz moment obrotowy. Producent podaje, że generuje teraz 204 KM (więcej o 27 KM) przy 3000-3400 obr./min. i ma 500 Nm momentu obrotowego (wzrost o 50 Nm) w zakresie od 1600 do 2800 obr./min. Wyposażony w sześciobiegową automatyczną skrzynię biegów Land Cruiser rozpędza się do 175 km/h, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h poprawiło się aż o trzy sekundy i wynosi teraz 9,9 s. W bazowej wersji Land Cruiser ma ręczną przekładnię. Średnie deklarowane zużycie paliwa to około 9 litrów na 100 km co zmierzono zgodnie z normą WLTP.

Zobacz wideo Nowa Toyota Land Cruiser na pierwszym filmie

Nowa Toyota Land Cruiser - ceny w Polsce

W pierwszej informacji prasowej umieszczono od razu cennik odświeżonej Toyoty Land Cruiser. I otwiera go 211 000 zł za bazową wersję wyposażenia (Prado) i konfigurację z ręczną skrzynią biegów. Do automatycznej skrzynie trzeba dopłacić 10 tysięcy złotych. Bazowa wersja oznacza w standardzie m.in.: klimatyzację dwustrefową automatyczną, światła do jazdy dziennej LED, 17-calowe felgi oraz system multimedialny Toyota Touch 2 z interfejsem Android Auto i Apple CarPlay.

Wyższe wersje wyposażenia dostępne są tylko z automatem i kosztują:

271 000 zł za Toyotę Land Cruiser Prestige

301 000 zł za Invincible

oraz 311 000 zł za topową odmianę Executive.

Pełny cennik znajdzie w tym miejscu (link).

Toyota Land Cruiser 2020 fot. Toyota

Nowocześniejsze wnętrze

Najważniejszą nowością jest nowy system multimedialny ze znacznie nowocześniejszym, szybciej reagującym ekranem dotykowym. Nowy Land Cruiser łączy się ze smartfonami przy pomocy aplikacji Apple CarPlay i Android Auto (tak jak wspomnieliśmy, są dostępne bez dopłat). System multimedialny oferuje także wyszukiwarkę, nawigację z mapami objętymi trzyletnią gwarancją aktualizacji online oraz systemy łączności, które zbierają i przekazują dane z internetu o natężeniu ruchu, fotoradarach, parkingach, cenach paliw na stacjach benzynowych oraz pogodzie.

Każdy lifting to okazja do aktualizacji listy pokładowych systemów bezpieczeństwa. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) rozszerzono o funkcję wykrywania pieszych w nocy oraz rowerzystów w dzień. Nowością jest także inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC), który nie tylko utrzymuje stałą prędkość lub automatycznie zachowuje ustalony dystans do pojazdu jadącego z przodu, ale reaguje na znaki drogowe, sugerując odpowiednie dostosowanie prędkości.

Toyota Land Cruiser 2020 fot. Toyota

Spostrzegawczy na pewno zauważyli kilka nowości w wyglądzie Land Cruisera, które widać na otwierającym zdjęciu. Oprócz klasycznej delikatnej, liftingowej kosmetyki Toyota przygotowała dla kultowego modelu pakiet Black. Z zewnątrz pakiet Black wyróżnia się przednim grillem i elementami tylnej klapy z przyciemnianego chromu, a także czarnymi obudowami świateł przeciwmgielnych, lusterkami oraz listwami drzwiowymi. Tylne lampy są przezroczyste.

Nowa Toyota Land Cruiser to wciąż dobrze znane auto, tylko trochę odświeżony (nowe systemy) i usprawniony (mocniejszy silnik). To oznacza, że wciąż będzie to jeden z najlepszych w terenie samochodów, które można kupić na polskim rynku. Pod tym względem nic ma się nie zmienić.

Toyota Land Cruiser 2020 fot. Toyota