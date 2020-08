Samochód Roku 2021 - jest lista kandydatów do konkursu World Car of the Year 2021

Dziesiątkę finalistów konkursu World Car of the Year 2021 poznamy 3 lutego przyszłego roku, a 2 marca 2021 r. zostaną ogłoszone zwycięskie trójki w każdej kategorii. Samochód roku 2021 poznamy 31 marca 2021 r. podczas Międzynarodowego Salonu Motoryzacyjnego w Nowym Jorku.

Lista kandydatów do tytułu World Car of the Year (Światowy Samochód Roku):

Audi A3

BMW 2-Series Gran Coupe

BMW 4-Series

Citroën C4 / ë-C4

Ford Escape / Kuga

Genesis G80

Honda-e

Honda Jazz / Fit

Hyundai Elantra / Avante

Hyundai i10 / Grand i10

Hyundai i20

Kia K5 / Optima

Kia Sorento

Kia Sonet

Mazda MX-30

Mercedes-Benz GLA

Nissan Rogue / X-Trail

Seat Leon

Skoda Octavia

Toyota Highlander

Toyota Sienna

Toyota Venza / Harrier

Toyota Yaris / Yaris Cross

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 fot. Volkswagen

Lista kandydatów do tytułu World Luxury Car (Światowy Luksusowy Samochód Roku):

Aston Martin DBX

BMW X6

Genesis GV80

Land Rover Defender

Polestar 2

Tesla Model Y

Toyota Mirai

Volvo XC40 Recharge P8 AWD

Tesla Model Y fot. Tesla

Lista kandydatów do tytułu World Urban Car (Światowy Miejski Samochód Roku):

Honda-e

Honda Jazz / Fit

Hyundai i10 / Grand i10

Hyundai i20

Kia Sonet

Toyota Yaris / Yaris Cross

Toyota Yaris 2020 Toyota

Lista kandydatów do tytułu World Performance Car (Światowy Sportowy Samochód Roku):

Audi RS Q3

Audi RS Q8

BMW Alpina XB7

BMW M2 CS

BMW X5 M / X6 M

Hyundai Veloster N

Mini John Cooper Works GP

Mercedes-AMG GLS 63

Porsche 911 Turbo

Porsche 718 GTS 4.0

Toyota GR Yaris

Porsche 911 Turbo 2020 fot. Porsche

Do tytułu World Car Design of the Year (Światowy Samochodowy Design Roku) poza modelami zgłaszanymi oddzielnie, kandydują wszystkie auta biorące udział w pozostałych kategoriach konkursu.