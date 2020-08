Trasa S3 pod Szczecinem będzie dłuższa. Podpisano umowy

Podpisano umowy na dwa kolejne fragmenty trasy S3. Kontrakty obejmują zaprojektowanie i budowę odcinków Świnoujście - Dargobądz i Dargobądz - Troszyn. Łączna długość obu odcinków to 33 km, a wartości umów to 1 368 mln złotych. Inwestycja ma się zakończyć w drugim kwartale 2024 roku.

REKLAMA

S3 Świnoujście - Dargobądz

długość 17 km

wykonawca: Polaqua

wartość umowy: 688,8 mln złotych

S3 Dargobądz - Troszyn

długość 16 km

wykonawca: konsorcjum Polbud Pomorze, INTOP Szczecin, PRD Nowogard

wartość umowy: 679,3 mln złotych

Nowy projekt

Wykonawcy planowanych odcinków opracują projekty budowlane, uzyskają decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie wybudują nowe drogi. Na etap projektowania i uzyskania decyzji administracyjnych przewidziano 17 miesięcy od daty podpisania umowy, a roboty budowlane potrwają 19 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Prace powinny ruszyć wiosną 2022 roku. Zakończenie budowy powinno nastąpić w drugim kwartale 2024 roku.

Trasa S3, Świnoujście - Troszyn GDDKiA

Dwie jezdnie i węzły drogowe

Droga S3 na odcinku Świnoujście - Dargobądz - Troszyn będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Powstanie aż siedem węzłów drogowych - cztery na odcinku Świnoujście - Dargobądz i trzy na odcinku Dargobądz - Troszyn. Na obwodnicy Wolina powstanie most dla drugiej jezdni S3, bliźniaczy dla obecnego mostu łukowego. Również na obwodnicy Międzyzdrojów powstanie druga estakada. W ramach inwestycji przewidziano również budowę Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii II na wschód od miejscowości Dargobądz i Obwodu Utrzymania w rejonie węzła Wolin Wschód.

S3 spięta w całość

Droga ekspresowa S3 to element Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, a zarazem fragment europejskiej trasy E65 o łącznej długości ok. 3950 km łączącej szwedzkie Malmö z greckim miastem Chania na Krecie. Odcinek S3 Świnoujście - Troszyn jest niezbędny do ukończenia blisko 500-kilometrowej drogi od Bałtyku do granicy z Czechami. Wszystkie pozostałe fragmenty tej drogi już istnieją lub są w realizacji. Całą trasą pojedziemy w 2024 roku.

Trasa S3, Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy GDDKiA