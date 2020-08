Hyundai kuje żelazo póki gorące i zapowiada nową Konę. Będzie model N Line

Nowa Kona zmieni się stylistycznie w sposób jeszcze bardziej podkreślający miejski charakter, ale doprawiony odrobiną sportowego zacięcia. Auto ma być szersze a front ma być inspirowany nosem rekina (co Koreańczycy mają z nosami zwierząt? Kia ma nos tygrysa, teraz Hyundai inspiruje się rekinem). Zmienią się przednie światła do jazdy dziennej, przez co auto ma wyglądać jeszcze bardziej nowocześnie.

Zobacz wideo

Opinie Moto.pl: Hyundai Kona 1.6 CRDi - Koreańczycy robią to dobrze

Sportowa wersja

Wraz z odświeżeniem modelu pojawi się także usportowiona wersja N Line, w skład której wchodzą m.in. aerodynamiczne dodatki stylistyczne. W Konie N Line znajdziemy nisko umieszczone wloty powietrza oraz bardziej agresywny przedni zderzak ze statecznikami w rogach i smukłymi liniami zagięć. Wersja N Line to przedłużenie marki N, a zarazem kolejną wersją miejskiego crossovera. Kona występuje bowiem w wersjach z silnikami benzynowymi, wysokoprężnymi, a także z napędem hybrydowym i elektrycznym.

Więcej szczegółów o nowych modelach Kona i Kona N Line zostanie ujawnionych wkrótce.

Hyundai Kona teaser Hyundai