SsangYong wypowiada umowę polskiemu importerowi. Co to oznacza dla kierowców?

SsangYong w Polsce

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR podaje, że w tym roku (od stycznia do końca lipca) zarejestrowano nad Wisłą samochodów koreańskiej marki. W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku to mniej o 31,27 proc., ale pamiętajmy, że praktycznie wszystkie marki notują w 2020 r. spadki liczby rejestracji z powodu tegorocznego kryzysu. SsangYong to w Polsce bardzo niszowa marka - w 2020 r. zajmuje 31. pozycję w rankingu najpopularniejszych samochodów osobowych w Polsce.

Marka zrywa umowę z polskim importerem

SsangYong Motor Company wypowiedział umowę importerską firmie SsangYong Polska, należącej do British Automotive Holding. BAH zajmował się sprzedażą koreańskich aut od 6 maja 2019 roku. Koreański producent zerwał umowę w trybie natychmiastowym 24 sierpnia 2020 r. Nie podano oficjalnego powodu, a polska spółka aktualnie analizuje zasadność i skuteczność wypowiedzenia przez SsangYong Motor Company umowy dystrybucyjnej.

Czy kierowcy mają się czego bać?

SsangYong Motor Company oczekuje od niedawnego partnera świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych do "do czasu zakończenia okresu gwarancji ostatniego pojazdu sprzedanego przez kontrahentów lub do momentu wyznaczenia przez SsangYong Motor Company nowego podmiotu odpowiedzialnego za świadczenie usług serwisowych i gwarancyjnych".

Posiadaczy samochodów marki możemy uspokoić. BAH już zapowiedziało, że zamierza w dalszym ciągu zajmować się serwisem i usługami gwarancyjnymi.

IBRM SAMAR przypomina, że British Automotive Holding nie ma ostatnio dobrej passy. W 2018 r. JLR Deutschland wypowiedziała firmie British Automotive Polska (należy do BAH) umowę dystrybucyjną marek koncernu JLR, czyli Jaguara i Land Rovera. Umowa ma wygasnąć z marcem przyszłego roku, od kwietnia sprzedażą brytyjskich samochodów nad Wisła ma się zajmować Inchcape Motors.