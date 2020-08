Pierwszy fragment autostrady A1 już otwarty, ale tylko z jedną jezdnią

Autostrada A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową nabiera kształtów. Właśnie udostępniono do ruchu pierwszy pięciokilometrowy fragment wschodniej jezdni pomiędzy Radomskiem, a granicą województwa łódzkiego i śląskiego. Na początku września kierowcy pojadą kolejnym 12-kilometrowym fragmentem od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego, a przed końcem roku ruch prowadził będzie po nowej nawierzchni betonowej na czterech z pięciu planowanych odcinków.

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji układ 2+1, to znaczy dwa pasy ruchu w jednym kierunku i jeden w przeciwnym. Jest to konieczne, aby zakończyć prace przy nowej jezdni związane z odwodnieniem, ekranami i barierami. Po ich zakończeniu przywrócony zostanie ruch w układzie 2+2. Po odcinku Tuszyn - Piotrków Trybunalski zmiany zostaną wprowadzone pomiędzy Kamieńskiem i Radomskiem.

Autostrada z ograniczeniami

Mimo otwarcia nowej drogi, wciąż obowiązują na niej ograniczenia prędkości. Okolice przyszłej autostrady A1 to wciąż plac budowy. Wielu kierowców miało olbrzymie problemy z przestrzeganiem przepisów jeszcze na starej, nierównej nawierzchni. Rekordzista rozwinął prędkość 189 km/h. Prowadzone są rozmowy z ITD na temat uruchomienia odcinkowego pomiaru prędkości na przebudowywanym odcinku. Pozwoli to uspokoić jazdę kierowców po przeniesieniu ruchu na nową jezdnię i wprowadzeniu dwóch pasów ruchu w każdym kierunku.

