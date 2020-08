Hyundai prezentuje samochód, który sam nazywa "mydelniczką". Nie wiadomo, do czego służy

Hyundai pokazał właśnie zwiastun pojazdu, który sam określa mianem "mydelniczki". Póki co nie wiadomo za bardzo, do czego ma on służyć, ani czy będzie dostępny w Europie.

REKLAMA

Hyundai

REKLAMA