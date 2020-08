Używasz Android Auto? Wkrótce będzie się łączyć bezprzewodowo

To znakomita wiadomość. Do tej pory z możliwości bezprzewodowej komunikacji telefonu z samochodem w tym standardzie mogli korzystać jedynie użytkownicy urządzeń Pixel firmowanych przez Google oraz niektórych modeli Samsunga (najnowsze wersje Galaxy i Note).

Wraz z nowym systemem Android 11 taka funkcjonalność zostanie udostępniona szerszemu gronu użytkowników smartfonów z systemem Google. Z kilkoma zastrzeżeniami. Po pierwsze pomyślna wiadomość dotyczy tylko telefonów, które będą zaktualizowane do Androida 11 albo zupełnie nowych modeli z jedenastą wersją systemu od razu na pokładzie.

Poza tym aby bezprzewodowe połączenie było możliwe, standard sprzętowy i programowy musi być spełniony po obu stronach. To znaczy, że taką funkcjonalność musi wprowadzić również producent samochodu. Wymaga to implementacji odpowiedniego oprogramowania w systemie multimedialnym auta oraz wyposażenia go w moduł bezprzewodowej łączności Wi-Fi 5 GHz.

Bezprzewodowe łącze Android Auto do pracy wymaga zarówno Bluetooth, jak i Wi-Fi w nowszym, szybszym wydaniu. Dlatego realnie z nowej możliwości będą mogli skorzystać wyłącznie właściciele nowych telefonów i nowych samochodów jednocześnie.

Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, telefon trzeba będzie połączyć z kablem tylko za pierwszym razem, w celu konfiguracji. Potem wszystkie funkcje Android Auto, włącznie z nawigacją Google Maps i głosowym asystentem, będą działać bezprzewodowo.

Bezprzewodowa łączność Android Auto szybciej rozładuje baterię

Należy pamiętać, że to bardzo wygodne rozwiązanie nie jest pozbawione wad. Przede wszystkim bezprzewodowy interfejs podwyższa zużycie energii elektrycznej, dlatego w czasie jego używania akumulator w smartfonie będzie rozładowywał się szybciej.

Żeby temu zapobiec producenci samochodów wraz z Android Auto zaczną oferować bezprzewodowe ładowanie indukcyjne. Wtedy wystarczy odłożyć smartfon na dedykowaną półkę i jego akumulator będzie ładowany, co zrekompensuje podwyższone zużycie prądu.

Ładowanie indukcyjne nie jest najbardziej efektywną metodą uzupełnienia energii w akumulatorze, ale tak samo jak wszystkie bezprzewodowe funkcje w nowych telefonach, to bardzo wygodne rozwiązanie. Dlatego mimo pewnych wad użytkownicy pokochali bezprzewodowe ładowarki i słuchawki. Tak samo będzie z ulepszoną funkcją Android Auto.

Android Auto fot. ŁK