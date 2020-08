W końcu rusza przetarg na obwodnicę Trójmiasta. Wiemy, kiedy kierowcy pojadą drogą S6

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej to inwestycja, na którą czekają kierowcy w całej Polsce, nie tylko ci mieszkający nad morzem. OMT umożliwi sprawny, bezpieczny i komfortowy przejazd od strony autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7 w kierunku zachodnim i północnym województwa pomorskiego. To nie tylko ogromne ułatwienie i skrócenie czasu przejazdu dla mieszkańców Trójmiasta i turystów. Obwodnica pozwoli przerzucić także ruch tranzytowy na dalsze odcinki trasy S6 w kierunku Lęborka, Słupska i Koszalina. Zapewni dostępność komunikacyjną terenów leżących wzdłuż obecnych dróg krajowych nr 7 i 20, odblokuje centra Żukowa i Chwaszczyna oraz częściowo odciąży istniejącą drogę ekspresową S6 Obwodnicę Trójmiasta.

Przerzucenie transportu kołowego na drogi szybkiego ruchu to zawsze świetna informacja dla mieszkańców mniejszych miejscowości, przez które teraz jeżdżą kierowcy. Będzie znacznie bezpieczniej.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej ma być gotowa w 2025 r.

Oddanie w pełni gotowej obwodnicy planowane jest na 2025 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła właśnie przetarg na jej projekt i budowę. Wiemy, że OMT będzie dwujezdniową drogą ekspresową po dwa pasy w każdym kierunku z rezerwą pod trzeci pas. Trasa ma mieć wraz z obwodnicą Żukowa około 39 km. Dla ułatwienia budowy podzielono ją na dwa odcinki:

Chwaszczyno (bez węzła) – Żukowo (bez węzła), długość ok. 16,3 km;

Żukowo (z węzłem) – Gdańsk Południe (rozbudowa węzła), długość ok. 16 km, oraz obwodnica Żukowa o długości ok. 7 km.

Przebieg obwodnicy ilustruje poniższa mapa:

S6 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej fot. GDDKiA

Postęp prac na drodze ekspresowej S6. Kolejne 40 km już w 2021 r.

Droga ekspresowa S6 to jedna z najważniejszych dróg na północy kraju. Docelowo ma mieć około 364 km, biec wzdłuż Bałtyku i połączyć Szczecin z Trójmiastem. Kierowcy mogą już jeździć sporym, 95-kilometrowym fragmentem od Goleniowa (miejscowość na północ od Szczecina) do Koszalina oraz odcinkiem koło Słupska. W realizacji jest za to ponad 40-kilometrowy, zaznaczony na czerwono na mapie, odcinek między węzłami Bożepole Wielkie i Gdynia Wielki Kack. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że budowa jest już bardzo zaawansowana, a pierwsi kierowcy wyjadą na drogę już w przyszłym roku.

To aktualna mapa postępów prac na całej drodze S6:

Aktualna mapa S6 bbialecka

A co z odcinkami S6 zaznaczonymi na niebiesko? Na te jeszcze poczekamy

GDDKiA podaje, że przygotowuje się do realizacji S6 na odcinku Koszalin - Bożepole Wielkie oraz Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (o której więcej pisaliśmy przed chwilą) i ma dobre wiadomości dla kierowców. - Zamiast w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, droga będzie budowana z budżetu państwa. Takie rozwiązanie o kilka lat przyspieszy realizację całej trasy - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Jednak i tak mówimy o odległym terminie. Jeszcze w tym roku mają zostać ogłoszone pierwsze przetargi. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to cała droga ekspresowa S6 będzie gotowa w 2025 roku.