Aurus Komendant na oficjalnych szkicach. SUV na bazie "limuzyny Putina"

Szkice aurusa komendanta z naszej galerii pochodzą z rosyjskiego urzędu patentowego Rospatent. Dzięki nim poznaliśmy wygląd najnowszego projektu nowej marki. Ta odważnie zapowiadała, że model Senat to dopiero początek, a w najbliższych latach będziemy mogli obserwować prawdziwą ofensywę modelową. Oficjalnej prezentacji luksusowego SUV-a powinniśmy spodziewać się w przyszłym roku, ponieważ rynkowa premiera planowana jest na 2022 r. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie znajdziecie wszystkie szkice, które pojawiły się właśnie w internecie. SUV-a można obejrzeć z każdej strony.

Komendant ma bardzo poważne ambicje, a na rynku chce celować w najbardziej prestiżowe i najdroższe propozycje znacznie bardziej uznanych producentów. Nie mówimy tu więc o takich markach jak Audi czy BMW, a raczej konkurencie dla rolls-royce'a cullinana, bentleya bentaygi czy mercedesa gls (oczywiście tego przygotowanego przez Maybacha). Kontrowersyjne porównanie, ale to właśnie na takie modele zerkają sami twórcy. Marka Aurus naprawdę ma ochotę stać się "rosyjskim Rolls-Roycem". Czy jej się to uda, to już inna sprawa.

Na szkicach patentowych nie znajdziemy wnętrza. Możemy wam za to pokazać zrobione przez nas zdjęcie wnętrza aurusa senata. SUV i limuzyna będą ze sobą bardzo blisko spokrewnione. Możemy się więc spodziewać podobnego projektu.

Aurus Senat fot. Filip Trusz

Również strona techniczna SUV-a będzie bardzo zbliżona do aurusa senata. To oznacza, że za ogromnym grillem będzie się krył benzynowy silnik V8 o pojemności 4,4 litra. Jego moc dochodzi do 600 KM (dokładnie 590 KM i 880 Nm maksymalnego momentu obrotowego), a limuzynę od 0 do 100 km/h rozpędza w około 6 sekund. Standardem jest napęd na cztery koła i dziewięciostopniowy automat. Jest za wcześnie na mówienie o cenach SUV-a. Limuzyna w cywilnej wersji na premierę kosztowała 18 milionów rubli, co przy dzisiejszym kursie daje niecały milion w złotówkach. Wtedy było to trochę więcej.

Podczas otwarcia pierwszego salonu Aurusa rok temu minister przemysłu i handlu Federacji Rosyjskiej, Denis Manturow, zapowiadał, że najpierw marka zadebiutuje w Chinach, chwilę później na zachodzie Europy. Miało to się stać w latach 2020-2021. Kolejne na liście są kraje Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Terminy trochę się przesuną z powodu pandemii, ale Rosjanie wciąż mają iście mocarstwowe plany. Do senata niedługo dołączy komendant ze szkiców. To jednak nie koniec. Już testowany jest luksusowy minivan o jeszcze nieznanej nazwie.