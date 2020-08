Mercedes-Benz S600 Michaela Jordana trafił na aukcję. "To Święty Graal dla kolekcjonerów"

Samochód, którym jeździł Michael Jordan właśnie trafił na sprzedaż. W opisie aukcji czytamy nawet, że to "Święty Graal dla miłośników koszykarza". Sprzedający, Beverly Hills Car Club, zwraca uwagę, że dla kolekcjonerów ogromną wartość mają buty i piłki z podpisem lidera mistrzowskich Chicago Bulls. Wartość samochodu będzie więc dla kolekcjonerów nie do przecenienia. Zwłaszcza, że Jordanowi zrobiono sporo zdjęć przy tym egzemplarzu, przedmiotem aukcji jest także akt własności z nazwiskiem koszykarza i jego ówczesnej żony Juanity, a na małym ekraniku wbudowanego telefonu wyświetla się jego nazwisko.

W momencie pisania tego artykułu (19 sierpnia) do zakończenia aukcji na serwisie eBay wciąż pozostały ponad cztery dni. Przy mercedesie już widnieje 201 100 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje prawie 740 tysięcy. Jeśli jesteście sami zainteresowani licytacją, to aukcję znajdziecie w tym miejscu. Możemy się spodziewać, że cena jeszcze wyraźnie podskoczy.

Mercedes-Benz S 600 Michaela Jordana fot. beverlyhillscarclub (aukcja na eBay)

Mercedes Michaela Jordana to flagowa Klasa S w nadwoziu coupe. Liczba 600 oznacza jedną z najbardziej prestiżowych wersji z wolnossącym silnikiem V12 o pojemności sześciu litrów. Moc silnika to około 400 KM, a maksymalny moment obrotowy wynosi 569 Nm.

Pochodzący z 1996 roku samochód utrzymany jest w znakomitym stanie. Przejechał 157 085 mil, czyli 252 803 kilometry. Znawcy starszych mercedesów z pewnością dostrzegą, że nie jest to w stu procentach standardowy S 600 z tamtych lat - coupe jednego z najlepszych koszykarzy w historii zostało przerobione przez firmę Losiner, co widać przede wszystkim po charakterystycznych obręczach kół.

W naszej galerii znajdziesz znacznie więcej zdjęć mercedesa JordanaOtwórz galerię

