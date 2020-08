S3 do Świnoujścia coraz bliżej. Jest pozytywny wynik kontroli

Co to tak naprawdę oznacza? W końcu dobiegła końca procedura przetargowa na realizację dwóch ostatnich odcinków drogi ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim o łącznej długości 33 km. O przetargach informowaliśmy was pod koniec zeszłego roku, a pod koniec czerwca - o wybraniu najkorzystniejszej oferty. W przypadku tak dużych inwestycji konieczne jest pozytywna decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Kontrola nie wykazała żadnych uchybień. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana jeszcze w sierpniu.

Zadaniem wykonawcy jest opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji, a potem jej realizacja. Na etap projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych przewidziano 17 miesięcy od daty podpisania umowy. Roboty budowlane potrwają 19 miesięcy. GDDKiA podaje jednak, że z czasu realizacji robót budowlanych będą wyłączane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). ?

S3 fot. GDDKiA

To ostatni brakujący odcinek S3

Odcinek S3 Świnoujście - Troszyn, składający się z dwóch odcinków realizacyjnych Świnoujście - Dargobądz o długości 17 km i Dargobądz - Troszyn o długości 16 km, jest niezbędny do ukończenia całej dwujezdniowej drogi S3 od Bałtyku do granicy z Czechami. Wszystkie pozostałe fragmenty tej drogi już istnieją lub są w realizacji. Ważne jest również znaczenie gospodarcze tej części S3, ze względu na skomunikowanie portu morskiego i gazoportu w Świnoujściu z autostradami A2 i A4 oraz południową granicą kraju.