Kierowca pikapa z Kolorado sprawcą poważnego wypadku. Był już pięciokrotnie skazany za jazdę pod wpływem alkoholu [WIDEO]

Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce 9 sierpnia 2020 roku na skrzyżowaniu ulic: Pierce i zachodniej 38. alei w Wheat Ridge. Nagranie opublikowane przez lokalne telewizje pochodzi z kamery umieszczonej na mundurze policjanta.

REKLAMA

Drobne obrażenia odniosło dwóch innych uczestników zdarzenia: kierowca autolawety i sprawca wypadku, który prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu. Takie są podejrzenia funkcjonariuszy, ale ostatecznie potwierdzi to badanie krwi, wykonane w szpitalu do którego został odwieziony kierowca pikapa.

Sprawca wypadku z Wheat Ridge to recydywista

44-letni mieszkaniec stanu Kolorado wcześniej był już pięciokrotnie skazany za jazdę pod wpływem alkoholu. Po raz pierwszy zdarzyło się to w 2001 roku, potem dwukrotnie w 2006 r., w 2010 r. i ostatnio w 2013 roku. Jednak do tej pory nie stracił uprawnień do kierowania pojazdami na stałe.

To nie wszystko. W kartotekach policyjnych figuruje od 1992 r. Łącznie był już aresztowany 38 razy. Rzeczniczka drogówki z Wheat Ridge, Sara Spaulding powiadomiła media, że teraz zostanie mu postawiony zarzut przestępstwa.

W wyniku zderzenia policyjny Ford Explorer został zniszczony tak mocno, że trudno rozpoznać model. Bo uderzeniu przez potężnego pikapa został wepchnięty na białego sedana, który znalazł się tam w wyniku poprzedniej kolizji.