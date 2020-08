Nowe radiowozy - policja kupiła 90 nieoznakowanych toyot

Policja rozstrzygnęła przetarg na zakup 90 nieoznakowanych radiowozów. Kryteria dotyczyły samochodu z segmentu C, wyposażonego w silnik o mocy 130 KM. Wybór padł na Toyotę Corollę, choć do przetargu stanęła także firma BMW z modelem 318i sedan, Skoda proponowała Octavię 1.5 TSI, a Kia - model XCeed z silnikiem 1.6 T-GDI. Największą przewagę miała jednak marka Toyota, a do przetargu przystąpiło aż sześciu dealerów tej marki.

Ostateczny wybór padł na dealera z Zabrza i model Corolla sedan 12. generacji. Auta będą napędzane benzynowym, wolnossącym silnikiem 1.6 o mocy 132 KM. Wersja wyposażenia to Comfort, a policja za sztukę zapłaciła 82 600 zł, czyli o 5 800 zł taniej od kwoty cennikowej.

Toyota Corolla w wersji wyposażenia Comfort ma na pokładzie m.in. system multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym o przekątnej 8 cali, kamerę cofania, 16-calowe aluminiowe felgi oraz automatyczną klimatyzację. Nie zabrakło też systemów bezpieczeństwa takich jak układ utrzymywania pasa ruchu, rozpoznawania znaków drogowych czy monitorowania zmęczenia kierowcy.

Nowe radiowozy dotrą do jednostek w całym kraju w grudniu.

Toyota Corolla sedan 2019 fot. Filip Trusz

