Kamper ministra skradziony! Plaga kradzieży Volkswagenów California nie oszczędza nikogo [WIDEO]

Samochód został skradziony 7 sierpnia 2020 roku po godz. 3 w nocy z ulicy Nowotarskiej. To Volkswagen California w atrakcyjnej wersji wyposażenia "Edition" w kolorze ciemnosrebrnym o numerze rejestracyjnym KTT 1L21. Z każdą godziną szanse na jego odnalezienie się zmniejszają.

Andrzej Gut-Mostowy udostępnił nagranie w internecie na portalu YouTube. Kradzieży niewątpliwie dokonali profesjonaliści. Rozbrojenie alarmu, otwarcie samochodu, uruchomienie silnika i odjechanie zajęło dwójce złodziei mniej niż dwie minuty.

Prawdopodobnie kradzieży dokonali sposobem na tzw. walizkę. Metoda jest banalnie prosta i niemal stuprocentowo skuteczna, jeśli złodzieje są wyposażeni w odpowiedni sprzęt, a samochód w kluczyk umożliwiający zdalne uruchomienie.

Kradzież samochodu "na walizkę" jest bardzo prosta

Elektroniczny zestaw służący do takich kradzieży składa się z dwóch urządzeń - nadajnika i odbiornika. Jedno skanuje sygnał kluczyka leżącego w domu i przesyła go do drugiego, które emituje taki sam sygnał w pobliżu samochodu.

System alarmowy auta zostaje oszukany i otwiera centralny zamek, a później pozwala na uruchomienie silnika. Dodatkowe zalety takiego sposobu kradzieży z punktu widzenia przestępców to brak jakichkolwiek uszkodzeń samochodu oraz bardzo prosta obsługa, która nie wymaga żadnych umiejętności.

W ten sposób da się otworzyć niemal każde nowoczesne auto. Trudno się zabezpieczyć przed kradzieżą w ten sposób. Najlepiej nie trzymać kluczyka w miejscu, które ułatwia jego zeskanowanie, to znaczy w pobliżu drzwi albo okna.

Skuteczne jest też umieszczenie kluczyka w metalowej puszce lub innym pojemniku, który pełni funkcję tzw. Klatki Faradaya, czyli pojemnika, który ekranuje pole elektrostatyczne, a przy okazji fale radiowe o odpowiednio dużej długości.

Wszystkie samochody kempingowe cieszą się powodzeniem złodziei, bo to drogie samochody, które potem można łatwo sprzedać. Wśród nich niechlubną pozycję na czele zajmuje właśnie Volkswagen California, skonstruowany na modelu Transporter szóstej generacji. Dlaczego? Bo jest bardzo dobrym samochodem o rozmiarach pozwalających na podróżowanie każdymi drogami i wygodne mieszkanie po dojechaniu do celu.