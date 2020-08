Podróże po Europie. Gdzie zapłacisz za autostrady krocie, a gdzie są bezpłatne

W Polsce mamy trzy odcinki koncesyjne: na autostradzie A1 (odcinek Rusocin-Nowa Wieś, ok 151 km), A2 (Konin-Świecko, ok. 255 km) oraz A4 (Katowice-Kraków, 60 km) oraz dwa odcinki, za przejazd którymi pieniądze pobiera GDDKiA. Te znajdziemy na autostradzie A2 (Konin-Stryków, ok. 99 km) i A4 (Wrocław-Sośnica, ok. 162 km).

Ceny przejazdu odcinkami koncesyjnymi to inna sprawa. W porównaniu z zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad są bardzo wysokie. Najwięcej zapłacimy za przejechanie każdego kilometra płatnego odcinka autostrady A2 Nowy Tomyśl-Konin - aż 44 grosze. Przejazd autostradami w zarządzie GDDKiA kosztuje 10 groszy za kilometr i wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

A ile kosztuje jazda po europejskich autostradach? Ceny są bardzo różne. W niektórych krajach podróżujemy za darmo, a w innych przejazd drogami szybkiego ruchu bywa kosztowny. Przede wszystkim jednak funkcjonuje kilka systemów poboru opłat, które utrudniają obliczenia.

Opłaty za przejazd autostradami fot. GDDKiA

Europejskie autostrady. Winiety, bramki albo darmowe

System winiet został wprowadzony w Austrii, Czechach, Mołdawii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii i Węgrzech. Z kolei za przejechanie określonej trasy zapłacimy na bramkach lub za pomocą elektronicznego systemu poboru opłat w: Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Macedonii, Portugalii, Serbii Turcji i Włoszech.

Są też kraje, w których po autostradach można jeździć bezpłatnie. Chodzi o Albanię, Andorę, Belgię, Cypr, Czarnogórę, Danię, Estonię, Finlandię, Niderlandy, Islandię, Liechtenstein, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Monako, San Marino, Szwecję, Wielką Brytanię i Niemcy, gdzie pomimo wielu prób opłaty wciąż nie zostały wprowadzone.

Za przejechanie jednego kilometra hiszpańskiej autostrady trzeba zapłacić od 40 do aż 81 groszy. W tym kraju autostrady są jednymi z najdroższych w Europie. Dla porównania we Francji koszt przejazdu każdego kilometra jest podobny jak na odcinkach koncesyjnych w Polsce - wynosi 40-43 grosze. Mniej zapłacimy we Włoszech: od około 20 do 46 groszy za kilometr, ale większości przypadków koszt wynosi 32-37 groszy.

W popularnej Chorwacji ceny przejazdu autostradami różnią się znacząco w zależności od tego, jaką wybierzemy. Cena za kilometr może wynosić od 21 do aż 52 groszy, ale zazwyczaj nie przekracza 30 gr./km.

Opłaty za przejazd autostradami fot. GDDKiA

Najdroższe winiety są w Szwajcarii

Trudniej obliczyć koszt jazdy po autostradach w krajach, w których obowiązują tzw. winiety, ale zdecydowanie najdroższa pod tym względem jest Szwajcaria. Jeśli chcemy korzystać ze szwajcarskich autostrad, musimy uiścić opłatę w wysokości 40 CHF czyli około 163 zł. Nie ma innego rozwiązania.

Najmniej zapłacimy za jazdę po bułgarskich autostradach. Tam tygodniowa winieta kosztuje około 34 zł. Za taką samą w Słowenii musimy zapłacić aż 66 złotych. Z kolei najkrótszy okres wykupu winiety w krajach takich jak: Austria, Czechy, Słowacja i Węgry to 10 dni. Za dziesięciodniowe pozwolenie jazdy po autostradach zapłacimy w tych państwach odpowiednio: ok. 41,50 zł, 52,35 zł, 44 zł i 44,50 zł.

Z zestawienia wynika, że najdroższe do podróżowania samochodem są: Szwajcaria, Hiszpania, Słowenia i Czechy. Wszystkie ceny dotyczą samochodów osobowych o masie całkowitej do 3,5 tony. Trzeba pamiętać, że są orientacyjne, bo policzone po przybliżonym kursie walut.

Korzystając z tabel przygotowanych przez GDDKiA można je dokładnie porównać. Ponadto dyrekcja dróg umieściła zestawienie kosztów przejazdu tras popularnych wśród turystów: Warszawa-Split, Gdańsk-Wiedeń, Poznań-Florencja oraz kilku innych.

Warto je przestudiować i odpowiednio zaplanować drogę przed wyjazdem. Dzięki temu nie zaskoczy nas wyjątkowo wysoki koszt wakacyjnej podróży.

Autostrady w Europie. Koszt przejazdu wybranych tras fot. GDDKiA