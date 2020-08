GDDKiA zmienia oznakowanie dróg krajowych. Nie pomyl się

Wprowadza to spore zamieszanie w ich oznakowaniu. Większość utrzyma status dróg krajowych, ale ruch zostanie z nich przekierowany na nowe odcinki autostrad oraz dróg ekspresowych.

Chodzi przede wszystkim o odcinek autostrady A1 od Częstochowy do Pyrzowic. Autostrada A1 została przedłużona o kolejne 33 km, nowy odcinek od Częstochowy oddano na początku sierpnia 2020 roku. Wraz z jej oddaniem do użytku zmieni się oznaczenie dawnej "jedynki" od Częstochowy do Podwarpia. Teraz ma numer DK91 i będzie stanowić alternatywę dla przejazdu autostradą.

W związku z oddaniem do użytkowania odcinka drogi ekspresowej S5 na odcinku Poznań-Wronczyn również wprowadzono zmiany w zapisie drogi. Została zakończona budowa nowego węzła Poznań Zachód, który łączy trzy drogi szybkiego ruchu: A2, S5 i S11.

GDDKiA - niektóre drogi przestały być krajowymi

Ponadto uregulowano przebieg krajowej drogi nr 7 w Krakowie oraz dróg numer DK19 w Rzeszowie i DK61 w Suwałkach. Dotychczasowy odcinek DK82 w Lublinie stracił status drogi krajowej, teraz zaczyna się od węzła drogowego Lublin Tatary. Drogą krajową przestała być też DK98 we Wrocławiu.

Wprowadzono także zmiany w oznaczeniu dróg nr 47, 53 i 55. Wynikają z oddania do użytkowania nowych odcinków tych dróg. Drobnych różnic jest wiele, wszystkie można zobaczyć w wykazie przygotowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Warto je prześledzić, jeśli mieszkamy lub wybieramy się w te rejony. Dzięki temu będzie można uniknąć błędów w planowaniu trasy przejazdu, zwłaszcza jeśli ktoś korzysta z map lub nawigacji samochodowej offline.

Węzeł Lublin Tatary droga DK82 fot. GDDKiA