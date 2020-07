Sprawdzony kompakt z dieslem do 20 tys. zł. Na liście m.in. Skoda, Citroen, Ford i Fiat

Zaczynamy od Forda Focusa II 1.6 TDCi

Od 2004 do 2011 roku produkowany był Ford Focus drugiej generacji, model uważany za najlepiej prowadzący się pośród aut kompaktowych. Wszystko zawdzięcza dopracowanemu układowi jezdnemu z zestawem wielowahaczowym przy tylnej osi. W porównaniu do poprzednika, wyraźnie poprawiono zabezpieczenie antykorozyjne i jakość wykończenia. Producent pozostawił do wyboru wiele lakierów, choć większość egzemplarz z rynku wtórnego jest srebrna. W topowych wersjach znajdziemy 18-calowe obręcze ze stopów lekkich i ksenonowe oświetlenie.

Wnętrze z łatwością mieści cztery dorosłe osoby wraz z bagażem. Do wyboru mamy trzy/pięciodrzwiowego hatchbacka, mało urodziwego sedana, funkcjonalne kombi i kabriolet ze sztywnym, składanym dachem. W zależności od wersji, możemy liczyć na "pełną elektrykę", automatyczną klimatyzację, rozbudowane nagłośnienie Sony, czy skórzaną tapicerkę. Rzadkością jest otwierane okno dachowe. Mechanicy zgodnie polecają opracowane przez koncern PSA czterocylindrowe silniki diesla 1.6 i 2.0 TDCI (HDI) słynące z niskiego zużycia paliwa, kultury pracy i niskiej awaryjności - generują odpowiednio 90-109, 136 KM. Większość z nich ma mokry filtr DPF wymagający uzupełniania czynnika wspomagającego spalanie sadzy. Co 60-80 tysięcy kilometrów trzeba zostawić w serwisie około 600 złotych.

Fiat Bravo II 1.6 MultiJet

Ciekawą propozycją wśród używanych kompaktów jest dostępny tylko z pięciodrzwiowym nadwoziem Fiat Bravo II. Włoski kompakt produkowany był na potrzeby europejskich klientów od 2007 do 2014 roku. Obłe nadwozie skutecznie zabezpieczono przed korozją. Nieco gorzej z intensywnym użytkowaniem radzą sobie elementy wnętrza - tapicerka dość szybko zyskuje ślady zużycia. Estetycznie zaprojektowany przedział pasażerski w całkiem komfortowych warunkach zmieści cztery dorosłe osoby mogące cieszyć się z bogatego wyposażenia. Często spotykanymi dodatkami są : elektrycznie sterowane szyby i lusterka, szyberdach, automatyczna klimatyzacja, fabryczne radio z CD, komputer pokładowy, czy mocno wyprofilowane fotele przednie.

Amatorzy silników diesla mają do wyboru dopracowane jednostki z bezpośrednim wtryskiem common-rail - 1.6, 1.9 i 2.0 MultiJet generujące 90-120, 120-150 i 165 KM. Każdy z nich zachwyca elastycznością i niskim spalaniem. Oczywiście, musimy być przygotowani na konieczność regeneracji turbosprężarki czy wtryskiwaczy przy 200-250 tysiącach kilometrów.

Fiat Bravo II fot. Fiat

Renault Megane III 2.0 dCi

20 tysięcy złotych wystarczy także na jeden z najpopularniejszych francuskich kompaktów. Trzecia generacja Renault Megane produkowana była od 2008 do 2015 roku jako trzy/pięciodrzwiowy hatchback, kombi i kabriolet ze sztywnym składanym dachem. Sedana sprzedawano jako Fluence. Doskonale zabezpieczone przed korozją nadwozie nawet po latach wygląda świeżo, podobnie jak czytelnie zaprojektowane wnętrze. W porównaniu do poprzednika, dużej poprawie uległa jakość materiałów wykończeniowych i staranność montażu. Zarówno na przednich fotelach jak i na tylnej kanapie, wygodną pozycję do długich podróżny znajdą dorosłe osoby. Nie można też narzekać na wyposażenie. Nawet egzemplarze poflotowe mogą pochwalić się licznymi gadżetami z zakresu komfortu i bezpieczeństwa.

Założony budżet pozwoli na zakup oszczędnego lecz wrażliwego na trudy eksploatacji silnika 1.5 dCi lub znacznie bardziej dopracowanego 2.0 dCi o mocy odpowiednio 86-110 i 150 KM. Polecamy większy motor z uwagi na lepszą elastyczność, porównywalne zużycie paliwa i zauważalnie wyższą trwałość.

Renault Megane III fot. Renault

Kia Cee'd I 1.6 CRDi

Produkowana w latach 2006-2012 pierwsza generacja Kii Cee'd wprowadziła koreańską markę na wyższy poziom. Iście europejski design oraz dobra jakość wykonania, zapewniły sukces rynkowy. Klienci mieli do wyboru trzy/pięciodrzwiowego hatchbacka i pojemne kombi. Kabina pasażerska przestronnością pokonuje większość klasowych rywali, oferując więcej naprawdę sporo przestrzeni dla czterech dorosłych osób. Niestety, wnętrze wykończono niezbyt dobrymi tworzywami podatnymi na uszkodzenia mechaniczne. Na liście wyposażenia dodatkowego znajdziemy między innymi elektrycznie sterowane szyby i lusterka, automatyczną klimatyzację, komputer pokładowy, wydajne nagłośnienie, czy podstawowe systemy bezpieczeństwa.

Cee'd oferuje do wyboru dwa czterocylindrowe diesle - 1.6 i 2.0 CRDi o mocy 90-115 i 140 KM. Do całkiem żwawej eksploatacji w zupełności wystarczy słabszy wariant. Cechuje się też niskim zużyciem paliwa i wysoką odpornością na trudy eksploatacji. To jedna z najlepszych jednostek wysokoprężnych w swojej klasie pojemnościowej.

Kia Cee'd I fot. Kia

Citroen C4 II 1.6 HDi

20 tysięcy złotych wystarczy też na Citroena C4 drugiej generacji z początkowego okresu produkcji - obecny był na rynku od 2010 do 2018 roku. Podobnie jak Fiat i Lancia, dostępny był tylko jako pięciodrzwiowy hatchback. Ciekawie zaprojektowane nadwozie nie ma żadnych problemów z korozją. Wnętrze zaprojektowano znacznie bardziej zachowawczo niż w poprzedniej generacji C4. Zrezygnowano między innymi z nietypowej kierownicy i cyfrowych zegarów. Cztery dorosłe osoby bez uszczerbku na zdrowiu pokonają długą podróż. Francuskie auto kusi również bogatym wyposażeniem: "pełną elektryką", klimatyzacją automatyczną, komputerem pokładowym i wydajnym nagłośnieniem. Zdarzają się również egzemplarze z kolorową nawigacją, skórzaną tapicerką i szklanym oknem dachowym.

Citroen C4 oferuje montowane między innymi we wspomnianym Fordzie Focusie II diesle 1.6 i 2.0 HDi dysponujące mocą 92-112, 150 KM. Wszystkie mają filtr cząstek stałych, ale uchodzą za bardzo trwałe. 112-konna jednostka stanowi rozsądny kompromis między dynamiką, a zużyciem paliwa.

Citroen C4 II fot. Citroen

Peugeot 308 I 2.0 HDi

Wiele wspólnych elementów konstrukcyjnych i całą mechanikę z Citroenem C4 dzieli produkowany także przez koncern PSA Peugeot 308 pierwszej generacji. Kolejny francuski kompakt produkowany w latach 2007-2013 oferowano jako trzy/pięciodrzwiowego hatchbacka, kombi i kabriolet ze sztywnym, składanym dachem. Ciekawie zaprojektowane nadwozie wolne jest od rdzawego problemu niezależnie od warunków użytkowania. Wnętrze wykonano z solidnych materiałów, dobrze znoszących intensywną eksploatację. Pozytywnie zaskakuje pozycja za kierownicą i precyzja prowadzenia francuskiego konkurenta VW Golfa. W kwestii przestronności i poziomu wyposażenia, 308 oferuje jednak znacznie więcej - cztery osoby z łatwością zmieszczą się we wnętrzu. Do dyspozycji otrzymujemy "pełną elektrykę", automatyczną klimatyzację, nawigację, skórzaną tapicerkę i wiele innych gadżetów często spotykanych na pokładzie 308.

Paleta silnikowa wspólna z Citroenem C4 składa się z dwóch diesli: 1.6 i 2.0 HDI o mocy 90-110, 136-163 KM. Każdy z nich zapewnia dobre osiągi i niskie zużycie oleju napędowego. W tym przypadku polecamy 2-litrowy silnik z końcowego okresu produkcji. Większość egzemplarzy ma kompletne wyposażenie, a motor pracuje bezawaryjnie do 200-250 tysięcy kilometrów.

Peugeot 308 I fot. Peugeot

Skoda Octavia II 1.6 TDI

Niezmiennie od lat prawdziwym przebojem na rynku wtórnym pozostaje uwielbiana przez polskich kierowców Skoda Octavia II. Czeski kompakt będący technologicznym bliźniakiem VW Golfa V zaskakuje funkcjonalnością, zwłaszcza w odmianie kombi. Zachowawczo zaprojektowane nadwozie nie ma problemów z korozją. Równie wytrzymałe okazuje się wnętrze wykończone materiałami dobrej jakości. Niestety, znalezienie bogato wyposażonej Octavii II jest trudnym zadaniem. Większość egzemplarzy ma jedynie przednie, elektrycznie sterowane szyby, manualną klimatyzację i radio. Rzecz jasna trafiają się sztuki z automatyczną klimatyzacją, kolorową i dotykową nawigacją, skórzaną tapicerką czy szyberdachem, ale należy uzbroić się w cierpliwość, by znaleźć tak skonfigurowany, zadbany model.

W przypadku Skody, mechanicy polecają wyłącznie podstawowe silniki diesla 1.9 TDI i nowoczesny 1.6 TDI - każdy o mocy 105 KM. Zapewniają wystarczające osiągi, a w zamian odwdzięczają się niskim zużyciem oleju napędowego i bezawaryjnością.

Skoda Octavia II fot. Skoda