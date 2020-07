Mercedes eVito Tourer wjechał do salonów. Elektryczny bus za ponad 310 tys. zł

Busy mają wiele zastosowań. Mogą służyć jako wieloosobowa taksówka, czy hotelowy shuttle. To właśnie przeznaczenie eVito Tourera z baterią o pojemności 90 kWh, który na pełnym naładowaniu przejedzie do 360 kilometrów. Ponadto ma funkcję szybkiego ładowania w standardzie, więc akumulatory możemy uzupełnić od 10 do 80 proc. w 45 minut.

Mercedes eVito Tourer dostępny jest w wersji długiej (5 140 mm) i ekstra długiej (5 370 mm). Akumulatory umieszczono w podwoziu, co nie ogranicza przestrzeni w kabinie. Elastyczna konfiguracja siedzeń sprawia, że na pokładzie możemy mieć maksymalnie dziewięć foteli z możliwością ustawienia ich na wprost siebie.

Mercedes-Benz e-Vito Tourer Mercedes-Benz

Szybkie ładowanie i duży zasięg

Mercedes-Benz eVito Tourer wygląda jak standardowe Vito z silnikiem spalinowym, ale pod podłogą znajduje się elektryczny układ napędowy (eATS), który napędza przednie koła z mocą 150 kW. Energia jest magazynowana w akumulatorze litowo-jonowym umieszczonym nisko w podłodze. Elektryczny bus może się rozpędzić do 160 km/h.

Auto zostało wyposażone w chłodzoną wodą ładowarkę pokładową AC (OBC) o mocy 11 kW. Oznacza to, że jest przygotowany do ładowania prądem przemiennym (CCS) jak stałym (DC). Dzięki maksymalnej mocy ładowania wynoszącej 110 kW na stacji szybkiego ładowania DC, eVito Tourera można naładować od 10 do 80 procent w ok. 45 minut. Akumulator o pojemności użytkowej 90 kWh umożliwia przejechanie 360 kilometrów.

Mercedes eVito Tourer ładuje się również podczas jazdy. W trybie jazdy bez gazu lub hamowania mechaniczny ruch obrotowy jest zamieniany na energię elektryczną i wykorzystywany do ładowania akumulatora (rekuperacja). Kierowca ma na to duży wpływ – może w razie potrzeby regulować siłę rekuperacji za pomocą manetek przy kierownicy.

Wyposażenie

Już w wersji standardowej eVito Tourer zawiera wiele elementów, które w spalinowej odmianie dostępne są za dopłatą. Mowa o 17-calowych felgach czy lub podgrzewanym fotelu kierowcy. Dostępne są również liczne systemy wspomagające i bezpieczeństwa, takie jak aktywny asystent hamowania, asystent świateł drogowych i tempomat. Dla eVito Tourer dostępne jest także opcjonalnie zawieszenie pneumatyczne AIRMATIC. Zaletami systemu są zwiększony komfort jazdy, także pod względem akustycznym, a także mniejsze zużycie paliwa przy dużych prędkościach.

Cena eVito Tourer zaczyna się w Polsce od 310 990 z VAT.

