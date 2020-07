Na rynku pojawi się Mercedes Klasy T. To kompaktowy miejski van

Zupełnie nowy Mercedes Klasy T będzie bazował na użytkowym Mercedesie Citanie, który koncern Daimler produkuje we współpracy z aliansem Renault-Nissan-Mitsubishi. Właśnie ogłoszono nowy model, a także pokazano pierwszy szkic. Rynkowa premiera planowana jest na 2022 rok. - Wraz z nową Klasą T zaoferujemy pojazd, który umożliwi rodzinom i osobom prowadzącym aktywny wypoczynek wejście w świat Mercedes-Benz. Klienci ci poszukują atrakcyjnych i praktycznych samochodów kompaktowych – i właśnie takie wymagania spełnia nowa Klasa T - mówi Marcus Breitschwerdt, szef Mercedes-Benz Vans.

Klasa T ma być kierowana przede wszystkim do klientów prywatnych. Z pierwszej informacji prasowej dowiedzieliśmy się, że kombivan ma zaoferować dużą ilość miejsca i i szereg różnych zastosowań, w tym do przewozu pasażerów. Mowa choćby o szeroko otwieranych drzwiach przesuwnych po lewej i prawej stronie pojazdu, które umożliwią łatwy i wygodny dostęp do środka. Od pozostałych samochodów tego typu Mercedes Klasy T ma się odróżniać komfortem jazdy i bogatym wyposażeniem. Bardzo długa ma być również lista pokładowych systemów bezpieczeństwa. Możemy się też spodziewać, że systemem multimedialnym będzie zaawansowany i pełen ciekawych funkcji MBUX.

Oprócz konwencjonalnych układów napędowych dostępna będzie również wersja w pełni elektryczna. Mercedes podkreśla też, że Klasa T ma być przystępnie wyceniona, ale na szczegóły oferty będziemy musieli jeszcze poczekać.