Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Kilka zasad bezpiecznej podróży w nowych czasach

Okres wakacyjny to zawsze wzmożony ruch na drogach. Tym bardziej w tym roku, kiedy to właśnie samochód jest najbezpieczniejszym środkiem transportu. - Polacy zaczęli doceniać podróże prywatnymi samochodami nie tylko ze względu na ich komfort i nieograniczoną dostępność użytkowania, ale również bezpieczeństwo swoje i członków rodziny. Obecnie dalsza podróż np. pociągiem wiąże się z wieloma nowymi zasadami i trudnościami, m.in. koniecznością noszenia maseczki, dezynfekcji rąk i wcześniejszej rezerwacji miejsca - – komentuje Monika Kasprzyk, Dyrektor Działu Zdalnych Kanałów Sprzedaży z Santander Consumer Multirent.

REKLAMA

Aż 94 proc. badanych osób zadeklarowało, że ma zaufanie do podróży samochodem i to auto uważa za najbezpieczniejszy środek transportu.

Zobacz wideo Jazda na granicy życia i śmierci. Policja publikuje kompilację wyczynów kierowców

Lato i jesień to najbezpieczniejsze pory roku na polskich drogach

Kiedy dochodzi do największej liczby wypadków? W zeszłym roku rekordowe były czerwiec (9,9 proc. wszystkich wypadków), październik (9,6 proc.) oraz wrzesień (9,5 proc.). Najwięcej osób zginęło w październiku. Policja tłumaczy, że na jesieni jest niebezpiecznie ze względu na pogarszającą się pogodę i warunki na drodze. Z kolei lato to znacznie zwiększone natężenie ruchu na drogach ze względu na urlopy oraz wakacyjne wyjazdy.

Zła pogoda to niebezpieczeństwo na drodze? Wręcz przeciwnie

Podobnie jak w roku 2018, najwięcej wypadków wydarzyło się przy dobrych warunkach atmosferycznych. W dobrych warunkach atmosferycznych kierujący czują większy komfort jazdy, rozwijają większe prędkości, co w przypadku wystąpienia wypadku daje tragiczniejsze skutki - komentuje policja i podaje w raporcie konkretne liczby:

Dobre warunki atmosferyczne - 20 281 wypadki (1871 zabitych).

Pochmurno - 5 978 (643).

Opady deszczu - 3 504 (354).

Oślepiające słońce - 679 (50).

Opady śniegu i gradu - 505 (47).

Mgła i dym - 254 (41).

Silny wiatr - 219 (33).

Pamiętajcie o stanie technicznym swojego samochodu

Policja przypomina, żeby dbać o stan samochodu. Około 30 proc. pojazdów biorących udział w wypadkach w 2019 roku miało braki w oświetleniu lub ogumieniu. Natomiast w ponad 22 proc. z nich występowały usterki układu hamulcowego. - Co roku, przy okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy, szeroko mówi się o dbaniu o prawidłowy stan naszych samochodów – mówi Monika Kasprzyk z Santander Consumer Multirent. – Niestety kierowcy często odkładają naprawy na później ze względu na stan swoich finansów, szczególnie teraz, kiedy wielu boi się utraty pracy lub obniżki wynagrodzenia.

Bezpieczeństwo podczas jazdy musi zawsze stać na pierwszym miejscu

Na stronie policja.pl każdego dnia, przez cały okres wakacji, prezentowana będzie mapa z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym z ostatniej doby oraz od początku wakacji. - Bieżąca aktualizacja, w tym wizualizacja danych, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonienie do refleksji użytkowników dróg oraz zachęcenie mediów do dyskusji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym - komentuje policja. Na dzień 24 lipca mapa pokazuje już 182 punkty.

Mapa wypadków 24 lipca 2020 fot. policja.pl