Powstaje wyjątkowy Rolls-Royce. Inspirowany jachtami i wcale nie chodzi o luksusowe wykończenie

Planowany model to tak zwany one-off. Oznacza to, że powstanie tylko jeden egzemplarz. Plan wyprodukowania wyjątkowego auta przestał być tajemnicą, gdy z urzędu patentowego w Brazylii wyciekły szkice nowego projektu.

Rolls-Royce Boat Tail RR

Póki co nie wiadomo jak będzie się nazywał nowy model Rolls-Royce, ani jaki będzie miał dokładnie kształt. Po szkicach patentowych widać jednak, że kształt nadwozia, a szczególnie jego tylna część przypomina nieco pokład łodzi. Portal Autogaleria.pl podejrzewa, że może ona być nawet wyłożona drewnem.

Choć Rolls-Royce jest brytyjskim producentem, od 2003 roku należy do grupy BMW. A ta właśnie grupa dwa lata temu zastrzegła nazwę "Boat Tail". Może to być nawiązanie do innego one-off'a Rolls-Royce'a - modelu Sweptail. Model ten był najdroższym autem w historii marki i wyceniono go na - uwaga - 10 milionów funtów, czyli prawie 50 milionów złotych.

