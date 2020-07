GDDKiA "przyspiesza" budowę S6 wzdłuż Bałtyku. I tak jeszcze trochę poczekamy

Kolejne 40 km S6 już w 2021 r.

Droga ekspresowa S6 to jedna z najważniejszych dróg na północy kraju. Docelowo ma mieć około 364 km, biec wzdłuż Bałtyku i połączyć Szczecin z Trójmiastem. Kierowcy mogą już jeździć sporym, 95-kilometrowym fragmentem od Goleniowa (miejscowość na północ od Szczecina) do Koszalina oraz odcinkiem koło Słupska. W realizacji jest za to ponad 40-kilometrowy, zaznaczony na czerwono na mapie, odcinek między węzłami Bożepole Wielkie i Gdynia Wielki Kack. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że budowa jest już bardzo zaawansowana, a pierwsi kierowcy wyjadą na drogę już w przyszłym roku.

Droga ekspresowa S6 na mapie:

Aktualna mapa S6 bbialecka

A co z odcinkami S6 zaznaczonymi na niebiesko? Na te jeszcze poczekamy

GDDKiA podaje, że przygotowuje się do realizacji S6 na odcinku Koszalin - Bożepole Wielkie oraz Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej i ma dobre wiadomości dla kierowców. - Zamiast w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, droga będzie budowana z budżetu państwa. Takie rozwiązanie o kilka lat przyspieszy realizację całej trasy - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Jednak i tak mówimy o odległym terminie. Jeszcze w tym roku mają zostać ogłoszone pierwsze przetargi. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to cała droga ekspresowa S6 będzie gotowa w 2025 roku.

Zanim dojdzie do ogłoszenia nowych przetargów, oficjalnie muszą zostać anulowane poprzednie, ogłoszone jesienią 2015 roku. Wiąże się to nie tylko z finansowaniem inwestycji, ale również formułą przetargu. Poprzednie przetargi były dwuetapowe, ograniczone, gdzie w pierwszym etapie przeprowadzano prekwalifikację wykonawców. Nowe przetargi, tak jak wszystkie ogłaszane obecnie na nowych zasadach, będą postępowaniami jednoetapowymi. W 2019 roku oficjalnie unieważniono przetarg na odcinek Koszalin - Słupsk, a teraz na Słupsk - Lębork.