BMW i GOPR ruszają z akcją crowdfundingową #jestemzgor. Każdy może się dołożyć

Prawie 90 proc. ratowników GOPR to ochotnicy i pasjonaci, którzy w pomoc inwestują własny czas, a często sprzęt czy środki finansowe. Stąd pomysł BMW i GOPR, żeby ich wspomóc. Rusza właśnie inicjatywa wsparcia ratowników ogólnopolską akcją crowdfundingową pod hasłem #jestemzgor. Ratowników czeka wyjątkowo wymagający rok - w te wakacje liczba turystów spędzających w Polsce znacząco wzrosła. Wiele osób wybiera właśnie góry.

Do akcji może się dołączyć każdy. Jak to zrobić?

Pokaż, że góry masz w sercu! Zmień swoje zdjęcie profilowe na Facebooku - pokaż się w górach, następnie "Dodaj nakładkę" (na zdjęcie profilowe) wyszukując "jestem z gór" albo #jestemzgór itp. Promuj akcję w swoich profilach społecznościowych - śledź profil BMW Polska i udostępniaj posty z użyciem hashtagów: #jestemzgor #zawszerazem #BMWPolska #GOPR Zaangażuj znajomych, którzy jak Ty kochają góry. Wesprzyj zakup sprzętu dla GOPR https://www.jestemzgor.pl/ W górach zawsze zachowuj się odpowiedzialnie

BMW i GOPR łączą siły w szczytnym celu

BMW nie tylko zaangażowało się zbiórkę pieniędzy, ale przekazało też Pogotowiu 12 samochodów. To SUV-y X5 z napędem na cztery koła. Większość to ładowane z gniazdka hybrydy. Napęd na cztery koła xDrive umożliwi działanie w trudnych warunkach, zaś technologia hybrydowa typu plug-in to zasięg czysto elektryczny od 67 do 97 kilometrów połączony w pełną funkcjonalnością na długie trasy.

- Niezmiernie cieszy nas, że rozpoczęliśmy współpracę z BMW, jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych marek motoryzacyjnych na świecie. Warto podkreślić, że samochody, które otrzymaliśmy do użytkowania, są samochodami hybrydowymi. Dzięki współpracy z BMW testujemy obecnie również samochody elektryczne. Jest to przejaw troski o środowisko naturalne, która zarówno dla nas, jak i dla BMW jest bardzo ważna – powiedział Witold Tomaka, Prezes Zarządu Głównego GOPR. Z kolei Jerzy Siodłak, Naczelnik GOPR dodał: - Szczególnie cieszy mnie wspólne rozpoczęcie akcji #jestemzgor. Inicjatywa ta przyczyni się do podniesienia świadomości społeczeństwa, że służba w GOPR głównie opiera się na społecznym zaangażowaniu ratowników. Pozwoli również wesprzeć nasze Pogotowie, co wprost przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa w polskich górach. Obecnie nie ma tygodnia, abyśmy nie prowadzili co najmniej kilkunastu akcji ratunkowych. Dzięki współpracy GOPR z BMW w polskich górach będzie po prostu bezpieczniej.

Na zbiórce pieniędzy akcja wcale się nie skończy. W kolejnym etapie kampanii, na stronie jestemzgor.pl zostanie utworzony specjalny sklep, a jego dochód również umożliwi zakup sprzętu i organizację szkoleń dla ratowników.

Ratowników GOPR możecie wesprzeć na stronie https://www.jestemzgor.pl/

BMW i GOPR ruszają z akcją crowdfundingową #jestemzgor fot. BMW (Marcin Kin, Poland)