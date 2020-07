Można już kupić Teslę w Polsce. Ile kosztują elektryki amerykańskiego giganta?

Na oficjalnej stronie Tesli mamy już dostępny polski konfigurator. Możemy zamówić trzy modele:\

Tesla Model 3,

Tesla Model S,

Tesla Model X.

Ile kosztuje Tesla w Polsce?

Najtańszą Teslą na polskim rynku jest Model 3. Bazowa wersja kosztuje 195 490 zł brutto, ale do tej kwoty musimy jeszcze doliczyć koszty transportu auta do wyznaczonego miejsca (4 500 zł). Zamówienia można składać tylko online, ponieważ Tesla nie ma w Polsce autoryzowanego salonu, gdzie można by stacjonarnie zamówić auto.

Za bazową Teslę Model S zapłacimy 364 990 zł, a za topową odmianę Performance - 439 990 zł. Jedyny SUV w ofercie amerykańskiego giganta, Tesla Model X, kosztuje na polskim rynku od 389 990 zł, a wersja Performance - 464 990 zł.

Tesla w leasingu

Poza zakupem elektrycznej Tesli za gotówkę, można też skorzystać z opcji leasingu. Koszty zakupu/wynajmu Modelu 3 prezentują się następująco:

wersja Standard Range Plus kosztuje 199 990 zł lub 1965 zł/miesięcznie (leasing na 48 m-cy, limit przebiegu 10 000 km)

wersja Long Range AWD kosztuje 239 990 zł lub 2 552 zł/miesięcznie

wersja Performance – 264 990 zł lub 2 919 zł/miesięcznie.

Czas oczekiwania na auta to około 4 miesięcy.

Tesla Model X foto: Tesla