Będzie kolejny fragment trasy S7 pod Krakowem. Koszt? Ponad miliard złotych

Już niedługo kierowcy szybciej dojadą z Warszawy do Krakowa. Wszystko dzięki nowemu odcinkowi trasy S7. Wojewoda Małopolski wydał właśnie decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na odcinku drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do węzła Kraków Nowa Huta. Powstaną cztery węzły, w tym Mistrzejowice, do którego włączona zostanie Północna Obwodnica Krakowa S52.

Poza dwujezdniową drogą ekspresową powstaną także węzły, drogi dojazdowe i półtorakilometrowy wiadukt. Inwestycja obejmuje również przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej (linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągi, kanalizacje itp.) oraz budowę urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne).

S7 Widoma - Kraków GDDKiA

W Krakowie droga ekspresowa będzie miała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Poza miastem będą dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas. Wybudowane zostaną 42 obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości około półtora km. Powstaną cztery węzły drogowe:

Łuczyce,

Raciborowice,

Kraków Mistrzejowice,

Kraków Grębałów.

Koszt zadania wynosi ponad miliard złotych, a wykonawcą będzie firma Webuild S.p.A.

