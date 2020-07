Jak idą prace na Południowej Obwodnicy Warszawy? Sprawdzamy ursynowski odcinek trasy S2

Lada moment zniknie wykop, w którym kryje się tunelowy odcinek przyszłej drogi ekspresowej S2. Zasypywane są kolejne segmenty stropu dzięki czemu przywracany jest istniejący wcześniej układ ulic i parkingów. Kierowcy korzystają już z nowego fragmentu jezdni ul. Płaskowickiej, Stryjeńskich i Braci Wagów.

Tunel na wykończeniu

Wykonawca przekopał się już przez całą długość tunelu. W płycie stropowej do zabetonowania pozostały tylko niewielkie otwory technologiczne (6 z 11), które wykorzystywano do wydobywania ziemi spod stropu. Płyta denna, którą zaprojektowano na ok. 1/2 długości tunelu, została wykonana w 55 proc., a w kolejnych 20 proc. zazbrojona. Trwają prace związane ze zbrojeniem pozostałej części. Wykonano też cały strop pośredni w najgłębszej części tunelu, na długości ok. 600 metrów. Całkowita długość tunelu to 2,3 km.

Tunel stanowi połowę z 4,6 km pierwszego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 przebiegającego przez dzielnicę Ursynów. Na pozostałej części trasy trwają prace związane z układaniem kolejnych warstw nawierzchni drogi ekspresowej.

Trwają także prace wykończeniowe przy obiektach inżynierskich wchodzących w skład węzła Warszawa Ursynów. Przy zachodnim portalu tunelu powstają również budynki przyszłego Centrum Zarządzania Tunelem, stacja wentylatorowa zachodnia i stacja transformatorowa, a przy portalu wschodnim – stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa. Zaawansowanie rzeczowe na tym odcinku to blisko 80 proc.

Węzeł Puławska

Trwają prace związane z połączeniem istniejącej S2 z nowo budowanym odcinkiem. Z końcem czerwca wprowadzony został pierwszy etap zmian w organizacji ruchu na węźle Puławska. Zamknięta została północna część zawrotki w ciągu S2. Od strony południowej wykonawca prowadzi prace związane z rozbiórką starej konstrukcji drogi.

Trasa S2, Południowa Obwodnica Warszawy, tunel GDDKiA