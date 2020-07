Zobacz wideo Rok działalności zespołów "SPEED" na polskich drogach

Statystyki grupy "Speed" po roku działalności:

442 660 ujawnione wykroczenia.

308 728 wykroczenia związane z przekroczeniem prędkości.

18 773 kierującym zatrzymano prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

Od 19 lipca zeszłego roku w każdej komendzie wojewódzkiej Policji działa grupa "Speed". Powyższe statystyki to zsumowane liczby, jakie wykręciły specgrupy przez rok działalności - dokładnie od 19 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Pierwsza grupa "Speed" powstała jednak sporo wcześniej, bo pod koniec 2018 r. Sukces jednostki sprawił, że podobne oddziały do walki z piratami drogowymi powstały w całym kraju.

Policyjna grupa "Speed", czyli co?

Priorytetem ich działania jest ograniczenie liczby wypadków drogowych. Policjanci mają do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt, w tym bardzo szybkie pojazdy, także z napędem 4x4. Radiowozy wyposażone są również w wideorejestratory. Policja podkreśla, że w każdym zespole pracują najbardziej doświadczeni policjanci ruchu drogowego. Funkcjonariusze są też cały czas doszkalani, a ich umiejętności rozwijane.

- Każdego roku nadmierna prędkość jest przyczyną wielu zdarzeń drogowych, które generują ponad 1/3 wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Niedostosowanie prędkości do warunków na drodze jest groźne nie tylko dla kierujących i ich pasażerów ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. W przypadku potrącenia pieszego, nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości zmniejsza szanse jego przeżycia - czytamy w oficjalnym komunikacie polskiej policji. Sukces i liczby grup "Speed" w pierwszym roku działania pokazują, że takie jednostki są w kraju potrzebne. Brawura i lekceważenie przepisów, w tym przekraczanie dopuszczalnej prędkości, to kluczowe czynniki wpływające na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków, a polscy kierowcy wciąż przesadzają z prędkością.

Grupa 'Speed'