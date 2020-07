Oto Slavia, czyli Skoda, której nikt się nie spodziewał. "Sportowe auto w wersji Spider"

Szalone projekty z serii Skoda Student Concept Car to oczywiście zabawa i pole do popisu dla studentów Akademii. - W 2014 r. narodziła się tam nowa tradycja, zgodnie z którą najbardziej aktywna, najzdolniejsza i najmocniej zmotywowana młodzież, wspólnie konstruuje wyjątkowy egzemplarz samochodu, jakiego do tej pory nie nie widział świat. Zawsze jest to auto jedyne w swoim rodzaju - pisał Łukasz Kifer w swojej relacji z jazd Skodą Mountiaq. Pickupem na bazie Kodiaqa:

REKLAMA

Skoda Mountiaq fot. Skoda

Tak, te samochody naprawdę powstają. I naprawdę jeżdżą. W tym roku przygotowano kompaktowe auto na bazie modelu Scala. Inspiracją dla "sportowego auta w wersji Spider" był historyczny model 1100 OHC z 1957 roku. Przed studentami w 2020 r. stało nie lada wyzwanie - Slavia wpisuje się w obchody 125. urodzin marki. Musiał to być wyjątkowy projekt.

Skoda Slavia Concept fot. Skoda

Przód samochodu bardzo przypomina produkcyjną skodę scalę, ale już za słupkiem A to praktycznie zupełnie inne auto. Studenci przekształcili klasycznego hatchbacka w małego spidera. Charakterystyczne 20-calowe obręcze kół pochodzą z modelu Kodiaq RS, a układ hamulcowy z Octavii RS. Czy wzmocnione hamulce się przydadzą? Szczerze wątpimy, bo pod maską pracuje standardowy silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM, który sparowano z automatyczną przekładnią DSG. To dynamiczny układ napędowy, ale do sportowych wrażeń z jazdy jednak mu daleko. Ciekawym elementem jest podświetlenie podwozia. Do wyboru jest kilka kolorów oraz jeden tryb, w którym jednocześnie na jezdnie rzucane są trzy kolory (niebieski, biały oraz czerwony), co ma być nawiązaniem do flagi Czech.

Skoda Slavia Concept fot. Skoda

Co we wnętrzu? Sam projekt pozostał nietknięty i znamy go z najwyższych wersji wyposażenia scali. Auto podrasowano jednak sportowymi fotelami firmy Recaro, lepszym zestawem audio oraz wieloma akcentami, które mają podkreślać, że to jedyny w swoim rodzaju model. Mowa tu choćby o białej skórze na wieńcu kierownicy i wybieraku skrzyni biegów.

Skoda Slavia Concept fot. Skoda

Również w kabinie znajdziemy czeski akcent - między fotelami umieszczono lwa, który już od średniowiecza jest symbolem Czech. Praktycznie identyczny lew, tylko że w koronie, znajduje się w herbie naszych południowych sąsiadów.

Czy Skoda Slavia ma szansę na wejście do produkcji? Choć projekt prezentuje się bardzo ciekawie, to na 99 proc. skończy się na tym jednym egzemplarzu.

Skoda Slavia Concept fot. Skoda