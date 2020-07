Nowe Porsche 911 Turbo. Jeszcze mocniejsze i jeszcze szybsze

Najnowsze auta sportowe podążają śladami uznanego wzorca – od 1975 roku 911 Turbo pozostaje synonimem luksusu i osiągów. Wszystkie kolejne generacje reprezentowały standardy, które pozwalały im być światowym punktem odniesienia dla samochodów sportowych o wysokich osiągach. 911 Turbo niezmiennie łączy sportowy charakter z codzienną użytecznością, emocjonujący dynamizm z niezawodnością i porywające osiągi z efektywnością

- przechwala się Porsche w oficjalnej polskiej informacji prasowej. Jednak w przypadku 911 takie słowa nie są tylko marketingową, pięknie brzmiącą papką. 911 Turbo napędza sześciocylindrowy bokser o pojemności 3749 cm3. Moc zwiększono o 40 KM - do 580 KM. Jednostka korzysta z symetrycznych turbosprężarek VTG z elektrycznie sterowanymi zaworami bypass. W połączeniu z przeprojektowanym układem chłodzenia powietrza doładowującego i zastosowaniem piezoelektrycznych wtryskiwaczy poprawia to szybkość reakcji, osiągi, charakterystykę momentu obrotowego, a silnik jeszcze chętniej wkręca się na obroty. Moment obrotowy to 750 Nm (+40 Nm). Co więcej funkcja overboost nie ma teraz limitu czasowego. Za przeniesienie napędu odpowiada 8-biegowa przekładnia PDK.

REKLAMA

Osiągi? 2,8 sekundy od 0 do 100 km/h. Oznacza to poprawę w porównaniu z poprzednią generacją o 0,2 sekundy. Prędkość maksymalna pozostała taka sama i wynosi 320 km/h.

Zobacz wideo Porsche 911 Carrera S. Zwycięzca plebiscytu The Best of Moto. Sprawdzamy, jak jeździ

Podwozie i nadwozie Porsche 911 Turbo zostały poszerzone. Dodatkowe 42 milimetry w rozstawie przednich kół i nowe 20-calowe opony 255/35 przednia oś jeszcze precyzyjniej zmienia kierunek jazdy. Producent podkreśla, że sterowanie aktywnym napędem na obie osie PTM jest teraz w stanie przenosić jeszcze więcej siły napędowej na przednie koła. Przyczepność skrętnej tylnej osi podnosi zwiększony o 10 mm rozstaw kół, a także opony 315/30 na obręczach o średnicy 21 cali. O czym jeszcze warto wspomnieć w przypadku nowego Porsche 911 Turbo?

Po raz pierwszy może mieć sportowy układ wydechowy.

Dostępne są dwa różne warianty podwozia. Standardowe PASM lub bardziej sztywniejsze, sportowe z obniżonym o 10 mm prześwitem.

Auto może być wyposażone w hydrauliczny system aktywnej stabilizacji przechyłów PDCC

Na liście opcji znajdziemy też ceramiczny układ hamulcowy PCCB z 10-tłoczkowymi stałymi zaciskami z przodu.

Inżynierowie udoskonalili adaptacyjną aerodynamikę, która obejmuje elektronicznie sterowane klapy chłodzącego powietrza z przodu, większy aktywny przedni spojler oraz znacznie większy, ruchomy spojler z tyłu.

911 Turbo może być jeszcze ostrzejsze, dzięki odchudzającemu o 30 kg pakietowi dla wersji coupe. Takie 911 nie ma foteli z tyłu, te przednie są w pełni kubełkowe, a auto jest mniej wyciszone. Pozbycie się elementów izolacyjnych to niższa masa i jeszcze głośniejszy dźwięk silnika.

Z kolei drugi pakiet (sportowy) obejmuje pakiet 911 Turbo Sport Design, a także dodatkowe akcenty w kolorze czarnym i wykończone włóknem węglowym plus tylne lampy Exclusive Design.

Na koniec zostawiliśmy ceny. Nowe Porsche 911 Turbo kosztuje 918 tysięcy złotych w wersji coupe. Ceny 911 Turbo Cabriolet startują od 983 tysięcy złotych. Już można składać zamówienia w salonach.

Porsche 911 Turbo fot. Porsche