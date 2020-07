Stellantis, czyli nazwa, która nikomu nic nie mówi. FCA i PSA chcą nas rozjaśniać gwiazdami

FCA i PSA oficjalnie połączą siły już wiosną 2021 r. Do tego czasu mają zostać dopięte wszystkie szczegóły fuzji, a wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik. Kryzys branży motoryzacyjnej z tego roku nie wpłynął na plany gigantów. Wszystko zmierza ku końcowi, a my właśnie poznaliśmy nazwę nowej spółki. To Stellantis. Co to oznacza? "Stella" z łaciny to gwiazda. Warto podkreślić, że koncerny zachowają autonomię i wciąż będą korzystały ze swoich skrótów. Jak nową nazwę tłumaczą główni zainteresowani? Wklejamy cały akapit z wyjaśnieniem z oficjalnej informacji prasowej:

STELLANTIS pochodzi od łacińskiego czasownika „stello”,oznaczającego „rozjaśniać gwiazdami”. Z tej nazwy czerpie inspirację nowe i ambitne połączenie legendarnych marek motoryzacyjnych i silnych kultur korporacyjnych, które razem tworzą jednego z nowych liderów w nadchodzącej erze mobilności, zachowując jednocześnie wszystkie swoje wyjątkowe wartości, jak i cenne elementy składowe.

Potencjalna wartość FCA i PSA (teraz powinniśmy napisać już Stellantis) to ponad 50 miliardów dolarów. Na naszych oczach powstaje właśnie prawdziwy gigant branży motoryzacyjnej - będzie to czwarty największy producent samochodów na świecie. Do francuskiego PSA należą następujące marki:

Peugeot,

Citroen,

DS,

Opel,

Vauxhall.

Z kolei FCA to właściciel m.in.:

Fiata,

Alfy Romeo,

Jeepa,

Chryslera,

Lancii,

Maserati,

Dodge'a,

oraz RAM-a.

FCA i PSA materiały promocyjne

FCA i PSA dążą do "całkowitego połączenia obu podmiotów w formie fuzji 50/50". Na siedzibę nowego giganta wybrano Holandię, a prezesem koncernu ma zostać Carlos Tavarez, który do tej pory pełnił tę rolę w koncernie PSA. Z kolei przewodniczącym rady nadzorczej zostanie John Elkann z FCA. Koncerny zapowiadają, że nie będą zamykać fabryk, a połączenie sił ma znacznie obniżyć koszty rozwoju pojazdów elektrycznych i autonomicznych. Pierwsze szacunki mówią, że efektem połączenia sił mają być roczne oszczędności sięgające nawet 3,7 miliarda dolarów.

Peugeot od dłuższego czasu zapowiada wejście na amerykański rynek. Połączenie się z posiadającym tam mocną pozycję koncernem FCA znacznie ułatwi tę skomplikowaną operację. Z kolei FCA może odbudować się w Europie, gdzie marki koncernu ostatnio nie radzą sobie tak dobrze jak przed laty. Do 2021 r. zostało jeszcze trochę czasu możemy się spodziewać, że w najbliższych miesiącach będziemy poznawać kolejne szczegóły fuzji.