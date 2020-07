Łada Niva powraca do swojej nazwy i została odświeżona. Spójrzcie na ten ekran

Łada Niva to kultowa, tania, prosta i niezawodna terenówka, która cieszyła się swego czasu sporą popularnością w państwach bloku wschodniego. Auto wciąż znajduje się w sprzedaży i dla Polaków wciąż pozostawało Nivą. Nazwę przejął jednak amerykański koncern General Motors i wykorzystał ją do swojego własnego, opartego jednak w znacznym stopniu na Ładzie, modelu Chevrolet Niva. Później zmienił się właściciel rosyjskiej marki - AvtoVaz Group zostało odkupione od Amerykanów przez Renault.

Nazwa Niva wciąż należała jednak do General Motors, a produkowana przez Ładę Niva wyjeżdżała na drogi jako 4x4. Teraz koncerny doszły do kolejnego porozumienia i Łada Niva znowu będzie mogła być Ładą Nivą. Mamy tu jednak małe zamieszanie. AvtoVaz zdecydowało, że Ładą Nivą od teraz będzie Chevrole Niva, czyli bardziej cywilizowana, suvopodobna odmiana modelu. Typowa terenówka wciąż będzie się nazywała Łada 4x4.

Odzyskanie starej nazwy to dobra okazja do liftingu. Łada Niva otrzymała więc trochę przemodelowany grill, nową kierownicę, a w deskę rozdzielczą wkomponowano ekran. Zwłaszcza ta nowość budzi ogromne zainteresowanie w internecie - spójrzcie jak zgrabnie zrobili to rosyjscy projektanci:

Łada Niva 2020 fot. Łada