Za dniówkę Niemiec przejedzie prawie trzy razy więcej km niż Polak, ale to nie rekord

Bardzo ciekawe zestawienie przygotowali eksperci porównywarki Rankomat. Przyjrzeli się średnim pensjom oraz cenom paliwa w Europie i wyliczyli, ile za jedną dniówkę przejedzie mieszkaniec danego kraju. Badanie opiera się na raportach Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz OECD. Wszystkie wartości podawane są w dolarach amerykańskich. Wynika z nich, że średnie dziennie zarobki w Polsce to 56 dol., a średnia cena litra paliwa to 1,06 dol.. Dla porównania w Czechach to odpowiednio 80 i 1,14 dol., a w Niemczech - 187 i 1,43 dol.

Z wyliczeń, w których oczywiście brane są lokalne ceny benzyny dla każdego kraju, wynika, że Polak za dniówkę przejedzie 754 km. Słabiej wypada Bułgaria (523 km) oraz Rumunia (628 km). W większości europejskich krajów można za średnią dzienną pensję pojechać znacznie dalej. Wybraliśmy kilka państw:

Portugalia - 809 km.

Czechy - 1 006 km.

Włochy - 1 218 km.

Hiszpania - 1 310 km.

Francja - 1 563 km.

Holandia - 1 680 km.

Wielka Brytania - 1 728 km.

Niemcy - 1 867 km.

Jeszcze więcej za dniówkę przejedzie Szwajcar. To aż 3 444 km. Jak duża jest ta różnica widać, kiedy spojrzymy na mapę. Jeśli Polak ruszy w podróż z Warszawy, to dojedzie mniej więcej do Lipska. Szwajcar pojechałby znacznie dalej, bo aż na sam południowy kraniec Europy - do Gibraltaru.

Ile km przejedziemy za dniówkę, Europa 2020 fot. Rankomat.pl

Jednak to wcale nie Szwajcarzy są europejskimi rekordzistami. Liderami takiego zestawienia są Monakijczycy. Mimo że mieszkańcy mają bardzo wysokie ceny paliwa (1,54 dol. za litr), to jedne z najwyższych zarobków na świecie (738 dol. dziennie) pozwalają im przejechać aż 6850 km za jeden dzień pracy. Monako trzeba oczywiście traktować jako ciekawostkę.