Używane: Opel Vectra C vs. Ford Mondeo III. Wszechstronne i nieźle wycenione

Opel Vectra C - pożegnanie z nazwą

Trzecia i ostatnia zarazem generacja Opla Vectry produkowana była od 2002 do 2008 roku. W tym przypadku klienci mogli dokonać wyboru między sedanem, liftbackiem i niezwykle pojemnym kombi (pojemność bagażnika odpowiednio: 500, 500 i 530 litrów). Zachowawczo zaprojektowane nadwozie przyzwoicie zabezpieczono antykorozyjnie, jednak wciąż poziom znany z aut włoskich, francuskich czy szwedzkich jest nieosiągalny. Rdza niekiedy atakuje progi, nadkola i dolne krawędzie drzwi. Duża dostępność używanych elementów mocno obniża koszty ewentualnych napraw, a skorodowane drzwi najlepiej wymienić niewielkim kosztem na zdrowe. Pamiętajmy, że garażowane egzemplarze zdecydowanie rzadziej borykają się z tym problemem.

Vectra jest też jednym z większych przedstawicieli gatunku. Kombi ma aż 480 centymetrów długości (20 cm więcej od sedana i liftbacka). Rozstaw osi wynosi 270 cm (283 cm w kombi). Nadwozie można wzbogacić skrętnymi reflektorami ksenonowymi i 18-calowymi obręczami ze stopów lekkich.

Wnętrze Opla Vectry C - bez emocji

Wnętrze Vectry C nie budzi większych emocji. Poprawnie rozlokowane przyrządy pokładowe i przeciętnej jakości tworzywa. Zastosowane plastiki i tekstylia są na szczęście wytrzymałe. Przednie, obszerne fotele, zwłaszcza sportowe (opcjonalne), zapewniają komfortową podróż. Na kanapie z powodzeniem zmieścimy dwie dorosłe osoby. Na liście opcji znajdziemy elektrycznie sterowane szyby i lusterka, automatyczną klimatyzację, komputer pokładowy, wymagającą aktualizacji nawigację, szyberdach i szereg systemów bezpieczeństwa.

Opel Vectra C - najlepsze i najgorsze silniki. Silnikowa loteria

Paleta dostępnych jednostek napędowych sprawia nie lada problem przy wyborze godnej polecenia odmiany. Pamiętajmy, że nie wszystkie konstrukcje są tak samo dopracowane. Najniższe koszty jazdy i serwisowe zapewnia bazowy benzyniak 1.8 122-140 KM. Rozrząd podlega wymianie co 60-80 tysięcy kilometrów, co gwarantuje spokój, ale motor zapewnia liche osiągi – 11,2 sekundy do setki. Zdecydowanie więcej radości z jazdy dostaniemy wraz z wyborem odmiany 2.0 Turbo o mocy 175 KM. Ochoczo współpracuje z instalacjami gazowymi, zaś regeneracja turbosprężarki to koszt około 1800 złotych. Największy wolnossący silnik w gamie 3.2 V6 211 KM nie sprawia większych problemów, a wielopunktowy wtrysk paliwa pozwala na montaż instalacji LPG. Niestety, poza wysokim spalaniem musimy pamiętać o bardzo kosztownym zespole sprzęgła i dwumasowego koła zamachowego – koszt około 3500 złotych. Topowy wariant 2.8 V6 BiTurbo generuje 250-280 KM. Z tą jednostką Vectra C z łatwością zawstydza wiele sportowych modeli. Niestety kłopotliwy dostęp do osprzętu i szereg bolączek skutecznie winduje koszty utrzymania.

Jaki diesel Opel Vectra C? Warto postawić na włoskiego diesla

Wśród jednostek wysokoprężnych mechanicy radzą omijać stare i archaiczne silniki 2.0, 2.2 i 3.0 DTI (dysponują mocą 101, 122, 177-184 KM). Nie są ani oszczędne, ani dynamiczne. Zgoła odmiennie prezentuje się Vectra z dieslem 1.9 CDTI pochodzącym z koncernu Fiat. W zależności od wersji generuje 100, 120 lub 150 KM. W najmocniejszej odmianie dysponuje turbosprężarką o zmiennej geometrii łopat – regeneracja 1500 złotych. Ewentualna reanimacja wtryskiwaczy to wydatek około 600 złotych za sztukę. Obecność filtra cząstek stałych uzależniona jest od rynku przeznaczenia i rocznika produkcji. Użytkując auto regularnie poza miastem nie będziemy mieć większych problemów – typowo miejska jazda doprowadzi do jego zapchania. Serwisowe czyszczenie pochłonie wówczas 500 złotych. Wymiana zespołu sprzęgła z dwumasą wymaga wydatku około 2500-3000 złotych. Motor odwdzięcza się natomiast niewielkim apetytem na olej napędowy.

Kompromisowo zestrojony układ jezdny z wielowahaczowym zestawem przy osi tylnej daje pewność prowadzenia, także w czasie dynamicznej jazdy. Wadą zawieszenia Vectry C są szybko zużywające się łączniki stabilizatorów, łożyska kolumny resorującej czy sworznie wahaczy. Na szczęście, do wyboru mamy sporo dobrej jakości zamienników w rozsądnych cenach. Zależnie od silnika, dostajemy pięcio lub sześciobiegowe przekładnie manualne, zaś opcjonalne automaty hydrokinetyczne. Są trwałe lecz niezbyt szybko zmieniają przełożenia.

Opel Vectra C fot. Opel

Używany Ford Mondeo III - nierówna walka z rdzą

W czasach świetności, rynkowym rywalem Opla Vectry C był Ford Mondeo III. Średniej klasy auto produkowane w niemieckich zakładach marki dostępne było od 2000 do 2007 roku jako sedan, liftback i kombi (bagażnik: 500, 500 i 540 litrów). Podobnie jak inne modele Forda z tamtych lat, Mondeo III ma poważny problem z korozją. Rdza atakuje drzwi, progi i nadkola – konserwacja i ogrzewane miejsce garażowe tylko opóźnia ten proces. Rozmiarami auto jest zbliżone do bezpośredniego konkurenta. Rodzinny wariant ma 480,5 długości, zaś rozstaw osi wynosi 275,5 cm.

Każda odmiana nadwoziowa oferuje sporo przestrzeni dla czterech podróżnych, także na kanapie nikt nie będzie narzekać na ciasnotę. Na tle klasowych rywali Mondeo gwarantuje sporo miejsca. Wśród dostępnych opcji Mondeo zapewnia automatyczną klimatyzację, elektrykę szyb i lusterek zewnętrznych, rozbudowane nagłośnienie Sony, komputer pokładowy i systemy bezpieczeństwa aktywnego. Podobnie jak w Oplu, zastosowane tworzywa i tapicerka są odporne na intensywne użytkowanie, choć przeciętnej jakości.

Ford Mondeo III Ford Mondeo III

Ford Mondeo III - instalacja LPG. Ostrożnie

Paleta silników benzynowych okazuje się bezproblemowa pod warunkiem, że nie zdecydujemy się na montaż instalacji gazowej. Wówczas wszystkie wolnossące silniki 1.8, 2.0, 2.5 V6 i 3.0 V6 odwdzięczają się koniecznością przeprowadzania rutynowych czynności serwisowych (generują 110-125, 145, 170, 204-226 KM). Unikać powinniśmy nowatorskiej konstrukcji 1.8 SCI korzystającej z bezpośredniego wtrysku paliwa. Wbrew intencjom producenta, jest paliwożerna i usterkowa. Benzynowym silnikom wystarczy regularna wymiana oleju co 10 tysięcy kilometrów oraz napędu rozrządu do 80 tysięcy kilometrów (łańcuch rozrządu wyceniany na około 700 złotych). Okazjonalnie trafiają się usterki zaworu recyrkulacji spalin. Bolączkę często rozwiązuje jego dokładne oczyszczenie kosztem kilkuset złotych.

Ford Mondeo III - jaki silnik

Dostępne w Mondeo III silniki diesla, w żadnym wypadku nie są warte zainteresowania. Niedopracowane, czterocylindrowe 2.0 i 2.2 TDCI o mocy 90-130, 155 KM korzystają z bezpośredniego wtrysku typu common-rail i turbodoładowania. Niestety, wadliwa pompa wysokiego ciśnienia łuszczy się, prowadząc do poważnych uszkodzeń jednostki napędowej. Jednorazowa, kosztowna naprawa silnika nie rozwiązuje problemu, który powróci za kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Wada fabryczna ropniaków Forda z tamtych lat dobitnie przekłada się na niskie ceny używanych egzemplarzy.

Ford Mondeo III fot. Ford

Opel Vectra C vs. Ford Mondeo III - ile kosztują, ceny. Sytuacja rynkowa

Vectra była jednym z najpopularniejszych przedstawicieli segmentu D. Rynek wtórny oferuje ponad tysiąc egzemplarzy. Te z początku produkcji są wyceniane na niespełna 10 tysięcy złotych, ale warto przygotować 15, by znaleźć dofinasowany i godny zainteresowania model. Dominują diesle, ale akurat w tym przypadku to korzyść.

Ford popularnością dorównuje Vectrze, więc też możemy liczyć na solidną podaż. Jest jednak wyraźnie tańszy, bowiem auta z pierwszych lat produkcji wyceniane są na kilka tysięcy złotych. Jak widać, niezbyt dobra renoma istotnie wpływa na ceny. Nie zmienia to faktu, że zadbany egzemplarz można znaleźć za 8-10 tysięcy. Przewaga silników wysokoprężnych jest nieznaczna.

Opel Vectra C vs. Ford Mondeo III - porównanie. Podsumowanie

Zdaniem mechaników, bezpieczniejszym wyborem jest Vectra C. To wyraźnie lepiej zabezpieczony przed korozją pojazd z dopracowanymi, włoskimi dieslami. Zadbane Mondeo przekonuje równie funkcjonalnym wnętrzem i lepszymi właściwościami jezdnymi. W tym przypadku trzeba się jednak liczyć z wyższą utratą wartości i dłuższym oczekiwaniem na zdecydowanego klienta na rynku wtórnym.

