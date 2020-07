Via Carpatia biegnie na południe. Podpisano kolejną umowę na Podkarpaciu

Planowany fragment trasy S19, nazywanej również Via Carpatia, będzie miał długość 10,3 km. Aktualnie na Podkarpaciu w budowie jest 65 kilometrów, w przygotowaniu kolejne 75 km, a do użytku oddano już 30 km trasy S19.

REKLAMA

Pierwszy tunel na Podkarpaciu - 2 kilometry długości

Wykonawcą nowego odcinka S19 będzie konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construccion, a przetarg opiewa na kwotę ok. 2,23 mln zł. Zakres prac obejmuje nie tylko budowę drogi ekspresowej, ale także realizację pierwszego w regionie tunelu o długości 2 km. Droga będzie posiadać przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Sześć lat na realizację

Odcinek od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy realizowany będzie w systemie "Projektuj i buduj". Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2026, z czego 14 miesięcy to projektowanie, 7 miesięcy uzyskanie decyzji ZRID, a 33 miesiące budowa. Do tego należy także doliczyć cztery okresy zimowe, tj. 16 miesięcy.

W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich, w tym:

tunelu o długości ok. 2 km,

sześciu estakad,

dwóch wiaduktów nad S19,

bezkolizyjnego przejazdu w ciągu DK19,

trzech przejść dla zwierząt,

jednego przejazdu pod S19,

dwupoziomowego węzła Babica,

pierwszego na Podkarpaciu Centrum Zarządzania Tunelem,

dwóch par MOP (MOP II Lutoryż, MOP I Lutoryż),

dwóch lądowisk dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (na MOP II Lutoryż i przy Centrum Zarządzania Tunelem).

Największym wyzwaniem inżynieryjnym będzie budowa tunelu oraz estakad. Pagórkowate ukształtowanie terenu wymusza wykonanie wysokich estakad i tunelu zlokalizowanego na głębokości około 80 m.

Dzisiaj jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia. Rozpoczynamy realizację trasy Via Carpatia na południe od Rzeszowa, inwestycji, w którą jeszcze nie tak dawno nikt nie wierzył. Budowa tej trasy jest niewątpliwie wielkim wyzwaniem inżynieryjnym. To zadanie trudne, kosztowne, ale niezwykle potrzebne, zarówno dla mieszkańców, jak i firm z tego regionu

– powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

S19 Rzeszów Płd. - Babica, Via Carpatia GDDKiA

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim docelowo będzie miała długość ok. 169 km. Stan realizacji przedstawia się następująco: