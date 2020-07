Zmiana organizacji ruchu pod Warszawą na trasie S17. Jakie utrudnienia czekają na kierowców?

Od soboty 11 lipca przez prace związane z budową trasy S17 pojawi się nowa organizacja ruchu. Chodzi o piętnastokilometrowy odcinek między Warszawą a Kołbielą. Do tej pory kierowcy korzystali z jednej jezdni w obu kierunkach. Teraz, jadąc w kierunku Warszawy, w Ostrowiku wjadą na nową jezdnię przyszłej S17 i będą mieli do dyspozycji wszystkie pasy ruchu aż do węzła Góraszka.

Z kolei na jezdni zachodniej (czyli w kierunku Lublina), dostępny jest tylko jeden pas ruchu. Trwają tam prace związane z wykonaniem docelowego oznakowania poziomego.

Póki co organizacja ruchu na obwodnicy Kołbieli (8,7 km) pozostaje bez zmian. Wykonawca prowadzi tam prace związane m.in. z montażem barier i malowaniem oznakowania poziomego.

Droga ekspresowa, S17 Lubelska - Kołbiel GDDKiA