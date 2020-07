SUV-ów nigdy za wiele. Oto Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross to najnowszy SUV w ofercie japońskiego producenta. Oficjalną premierę miał w Tajlandii i to dużo mówi o jego przeznaczeniu. Będzie to model sprzedawany przede wszystkim na rynkach azjatyckich i raczej nie spodziewajmy się, by w najbliższym czasie miał przyjechać do Europy i Polski. U nas Toyota będzie sprzedawać: Yarisa Cross (crossover segmentu B na bazie Yarisa), C-HR, RAV4 i Highlandera (duży SUV niedługo powinien pojawić się w sprzedaży).

Teoretycznie Toyota Corolla Cross mogłaby się wpisać w lukę pomiędzy C-HR i RAV4, żeby zagospodarować klientów, którzy szukają klasycznego SUV-a segmentu C (np. czegoś pokroju VW Tiguana albo Hyundaia Tucson). Corollę Cross oparto na platformie TNGA-C. Mierzy 4460 mm długości, 1825 mm szerokości, 1620 mm wysokości, a rozstaw osi to 2640 mm. Bagażnik pomieści 486 l, a na pokładzie wygodnie usiądzie pięć osób. Na razie jednak nie ma żadnych informacji o ewentualnej europejskiej premierze, nowy model trzeba więc traktować jako ciekawostkę.

Toyota Corolla Cross fot. Toyota

Toyota Corolla Cross debiutuje w dwóch wersjach napędowych. Pierwszą jest benzynowy silnik 1.8 o mocy około 140 KM z przekładnią CVT. W ofercie nie mogło zabraknąć oczywiście wersji hybrydowej. Jednostka benzynowa 1.8 o mocy 100 KM współpracuje z 72-konnym silnikiem elektrycznym. Niezależnie od wersji silnikowej, moment przekazywany jest na koła przedniej osi. Producent nie podał jeszcze osiągów nowego modelu.