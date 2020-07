Sytuacja na rynku nowych samochodów w Polsce

W ostatnich miesiącach informowaliśmy was tylko i wyłącznie o kolejnych, rekordowych spadkach liczby zarejestrowanych samochodów i załamaniu się polskiego rynku. Pierwsze pozytywne informacje zaczęły się pojawiać pod koniec maja, ale to czerwiec wydaje się miesiącem przełomowym. W zeszłym miesiącu w Polsce zarejestrowano 35 797 nowych samochodów, czyli o 20,54 proc. mniej niż w czerwcu 2019 r., ale aż o 69,26 proc. (+14 648 szt.) więcej niż w maju tego roku. Takie dane podał Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR w najnowszym raporcie. W końcu widzimy nad Wisłą ożywienie na rynku. W ostatnich miesiącach spadki sprzedaży rok do roku były znacznie większe. Czerwcowy wynik daje nadzieje, że w kolejnych będzie jeszcze lepiej.

Klasa premium zapomina o kryzysie

- Rynek aut klasy premium po kwietniowym załamaniu ożywił się w maju i w czerwcu nie zwolnił tempa - czytamy w raporcie Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. W zeszłym miesiącu Polacy zarejestrowali 6 387 nowych samochodów tego segmentu, czyli o 58,02 proc. więcej niż w maju tego roku. Najważniejsze jest jednak porównanie z czerwcem 2019 r. - liczba rejestracji była większa o 11,21 proc. Bardzo dawno nie informowaliśmy o żadnych wzrostach rok do roku.

Mimo wyjątkowo mocnego czerwca w skali całego roku klasa premium znajduje się oczywiście pod kreską. W pierwszym półroczu 2020 r. zarejestrowano dokładnie 32 754 luksusowe samochody. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. to o 13,17 proc. mniej. Producenci premium przeszli przez kryzys znacznie łagodniej - cały rynek nowych samochodów znajduje się na ponad 35-procentowym minusie.

Najpopularniejsze samochody klasy premium w tym roku

Na polskim rynku samochodów luksusowych mamy dość ustabilizowaną sytuację. O pierwsze miejsce zażartą walkę toczy Mercedes oraz BMW. Trzecie zwykle jest Audi, ale tuż za plecami niemieckiej marki znajduje się Volvo, które czasem wskakuje na podium. Identyczny układ sił mogliśmy obserwować w czerwcu. Z wynikiem 1 592 rejestracji numerem 1 okazał się Mercedes. Oczywiście w statystykach tego typu liczone są tylko i wyłącznie osobowe samochody producenta. Drugie było BMW (1 477 rejestracji). Bardzo blisko BMW znalazło się Audi (1 332 rejestracji). Volvo zakończyło miesiąc z bardzo dobrym wynikiem 1 111 rejestracji.

A jak wyglądają statystyki dla całego półrocza tego roku? Kolejność marek się nie zmienia:

Mercedes - 8 138 szt. BMW - 7 782 szt. Audi - 6 435 szt. Volvo - 5 533 szt. Lexus - 1 834 szt. MINI - 821 szt. Land Rover - 739 szt. Porsche - 723 szt. Jaguar - 357 szt. DS - 126 szt.

Nikogo nie powinno także zdziwić ulubione luksusowe auto Polaków, bo tym od wielu lat jest model XC60. Warto też zwrócić uwagę na mniejszego SUV-a szwedzkiego producenta, bo ten wskoczył na najniższy stopień podium. Honoru klasycznych samochodów broni nowe BMW serii 3.