Do Studia Biznes przyjechał Citroen C5 Aircross. Czy to najbardziej komfortowy SUV w klasie?

Citroen C5 Aircross to zdecydowanie jedna z najciekawszych propozycji w klasie kompaktowych SUV-ów. Producent stawia na praktyczność i ponadprzeciętny komfort. Czy to rzeczywiście wzór komfortowego SUV-a? To sprawdzał w Studiu Biznes Tomasz Korniejew, redaktor naczelny Moto.pl.

REKLAMA

4 fot. Filip Trusz Otwórz galerię Na Gazeta.pl

REKLAMA