Kia Sorento już z polską ceną - siedem miejsc i napęd hybrydowy za 157 900 zł

To już czwarta generacja Kii Sorento. Flagowy koreański SUV ma teraz bardziej przestronne wnętrze, które w standardzie pomieści siedem osób, lepsze osiągi i bardziej wydajny napęd. Auto powstało na nowej platformie podłogowej przystosowanej do hybrydowych zespołów napędowych, także hybrydowego typu plug-in, który pojawi się już w 2021 r. Nowa płyta umożliwiła przede wszystkim zastosowanie zelektryfikowanych układów napędowych bez zmniejszenia przestrzeni w kabinie. I to dosłownie - Sorento ma jeden z największych w klasie bagażników. Pomieści aż 821 litrów bagaży przy złożonym 3-cim rzędzie.

Od 2003 do 2020 roku sprzedaliśmy w Polsce ponad 8.000 egzemplarzy Sorento trzech generacji. Ponad połowę tej liczby stanowi poprzedni model, który debiutował w 2015 roku. Od tego momentu do teraz sprzedaż SUV-ów klasy D w Polsce wzrosła o 250%, dlatego bardzo bezpiecznie zakładamy, że w ciągu najbliższych 5 lat model ten znajdzie w Polsce 6-7 tysięcy nabywców. Tylko przez 3 miesiące tego roku powinniśmy sprzedać ok. 400 sztuk nowego Sorento. W kolejnych latach może to być już 1.000, 1.200, a nawet 1.300 egzemplarzy

– mówi Wojciech Szyszko, Dyrektor Zarządzający Kia Motors Polska.

9 na 10 samochodów klasy SUV jest sprzedawanych jako 5-osobowe (dodatkowy rząd siedzeń z reguły jest opcją). Nowe Sorento na polskim rynku seryjnie jest oferowane jako 7-miejscowe, z fotelami trzeciego rzędu (dotyczy to również modelu hybrydowego i hybrydowego typu plug-in, który dołączy do oferty w 2021 roku).

Bogate wyposażenie standardowe

Na pokładzie bazowej wersji M znajdziemy m.in. światła przednie i tylne w technologii LED, cyfrowe zegary z kolorowym ekranem o przekątnej 12,3”, 8-calowy ekran systemu multimedialnego, kamerę cofania, złącze Android Auto i Apple CarPlay, Bluetooth z zestawem głośnomówiącym, automatyczną dwustrefową klimatyzację z filtrem cząstek PM 2,5 i automatycznym trybem oczyszczania powietrza w kabinie, aktywny tempomat z funkcja? Stop & Go i inteligentnym ogranicznikiem prędkości, asystenta utrzymania auta pośrodku pasa ruchu, asystenta hamowania z funkcja? unikania kolizji podczas skrętu w lewo, 7 poduszek powietrznych (w tym centralną między fotelami), system powiadamiania ratunkowego e-call, system automatycznego hamowania po kolizji, elektryczny hamulec postojowy z funkcja? Auto Hold, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, światła przeciwmgielne i do jazdy dziennej LED, elektrycznie składane i podgrzewane lusterka z LED-owymi kierunkowskazami, elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne, skórzaną kierownicę z łopatkami do zmiany biegów, wybór trybów jazdy miejskiej i terenowej, relingi dachowe i dojazdowe koło zapasowe.

Multimedialne centrum dowodzenia

Sorento może pochwalić się 10,25-calowym ekranem dotykowym systemu multimedialnego oraz nowym 12,3-calowym cyfrowym zestawem wskaźników. W standardzie jest oferowany system z 8-calowym ekranem dotykowym. Obydwa systemy inforozrywki umożliwiają podłączenia smartfona przez Apple CarPlay lub Android Auto.

Nowe Sorento oferuje również zestaw usług cyfrowych UVO Connect, który za pośrednictwem ekranu dotykowego w samochodzie i smartfona dostarcza kierowcy różnych informacji. Dzięki usłudze Kia Live i za pomocą opcjonalnego 10,25-calowego ekranu dotykowego, system wyświetla aktualne informacje o natężeniu ruchu, prognozę pogody, interesujące miejsca oraz szczegóły dotyczące parkingów (cenę, lokalizację oraz dostępność miejsc). System UVO Connect umożliwia kierowcom również wysyłanie trasy przejazdu opracowanej na smartfonie do samochodu oraz sprawdzanie lokalizacji auta.

Hybryda idzie z duchem czasu

Sorento po raz pierwszy będzie oferowane w dwóch wariantach hybrydowych - zwykłym i plug-in, czyli z możliwością doładowania z gniazdka. Pierwszy składa się z 1,6-litrowej jednostki napędowej T-GDi o mocy 180 KM, silnika elektrycznego o mocy 60 KM i litowo-jonowego akumulatora o pojemności 1,49 kWh. Akumulator znajduje się pod podłogą i nie ogranicza ani przestrzeni w kabinie, ani pojemności bagażnika. Moc systemowa wynosi 230 KM, a maksymalny moment obrotowy – 350 Nm.

W gamie pojawi się także wersja z nowym silnikiem wysokoprężnym o pojemności 2,2 litra, który należy do rodziny „Smartstream”. Dysponuje on mocą 202 KM i maksymalnym momentem obrotowym 440 Nm. Nowy aluminiowy blok silnika jest o 19,5 kg lżejszy od żeliwnego, stosowanego w poprzedniej wersji tej jednostki napędowej. Co ciekawe - cały silnik waży o 38,2 kg mniej niż analogiczna jednostka napędowa w Sorento trzeciej generacji.

Ceny

Ceny Kii Sorento zaczynają się od 157 900 zł za 230-konną hybrydę z napędem na przednie koła, w wersji wyposażenia M. Bogatsza wersja L jest droższa o 13 tys. zł, a topowa XL – o 26 tys. zł. Napęd na cztery koła w hybrydowym Sorento wymaga dopłaty 9 tys. zł. Za flagowego SUV-a marki Kia napędzanego 202-konnym dieslem standardowo wyposażonego w napęd na cztery koła trzeba zapłacić 189 900 zł. W chwili uruchomienia sprzedaży nowe Sorento z najbogatszym wyposażeniem XL będzie dostępne w wersji limitowanej Prestige Line.

Kia Sorento pojawi się w polskich salonach we wrześniu tego roku. Standardowo model będzie objęty siedmioletnią gwarancją (lub do przebiegu 150 tys. km).

