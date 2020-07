S19 na Podlasiu coraz dłuższa. Już jest kolejny przetarg

W przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 Białystok Zachód - Białystok Księżyno wpłynęło jedenaście ofert. Tylko dwie z nich nie zmieściły się w kosztorysie. Jako najkorzystniejszą wybrano propozycję tureckiej firmy Kolin Insaat, która opiewa na 560,75 mln zł. Wkrótce planowane jest otwarcie ofert na kolejne fragmenty S19 na Podlasiu.

Duże zainteresowanie wykonawców

Zainteresowanie przetargiem na ten odcinek było wyjątkowo duże. To pierwszy odcinek S19 na Podlasiu, na którym większość firm zmieściła się w kosztorysie zamawiającego wynoszącym 713 mln zł. Najtańsza oferta tureckiej firmy Kolin Insaat stanowi 79 proc. kosztorysu zamawiającego. Następna w kolejności propozycja firmy Budimex (577 mln zł), to 81 proc. kosztorysu. Szacunkowa cena kilometra "eski" to odpowiednio 33,67 mln zł i 34,65 mln zł. Dla porównania - najdroższa oferta firmy Mostostal (720,9 mln zł, czyli 101 proc. kosztorysu) daje kwotę 43,29 mln zł za kilometr.

Standard "eski"

S19 pomiędzy węzłami Białystok Zachód i Białystok Księżyno będzie drogą dwujezdniową o przekroju dwa na dwa. Rodzaj konstrukcji nawierzchni (beton cementowy czy asfaltowy) wybierze wykonawca, ale droga ma być przystosowana do ciężkiego ruchu (kategoria KR6). Na trasie powstaną dwa węzły - Białystok Starosielce oraz Białystok Księżyno. Wykonawca zbuduje także Miejsce Obsługi Podróżnych (Czaplino) i 24 obiekty inżynierskie, w tym dwa przejazdy kolejowe.

Podpisanie umowy na realizację odcinka S19 Białystok Zachód - Białystok Księżyno ma nastąpić już jesienią tego roku. Budowa planowana jest na lata 2022-2024.

