Kierowca BMW najpierw uciekał, a potem rozbił dwa radiowozy. Grozi mu 10 lat więzienia

3 lipca około północy policjanci z z Aleksandrowa Kujawskiego i Włocławka chcieli zatrzymać kierowcę bmw, który jechał przez Ciechocinek bez włączonych świateł. Pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać w stronę Włocławka. Kierowca bmw na ulicy Toruńskiej i Okrzei jechał pod prąd i dopiero widząc blokadę, skręcił w ul. Nowomiejską. Nie mógł kontynuować jazdy, więc skręcił w ul. Południową, gdzie został zablokowany przez radiowóz z Włocławka. Widząc radiowóz kierowca bmw się jednak nie zatrzymał, a wręcz staranował radiowóz. Następnie cofając, dokonał uszkodzenia drugiego pojazdu policyjnego.

Policjanci zatrzymali mężczyznę, którym okazał się 30-letni mieszkaniec Ciechocinka. Badanie trzeźwości wykazało, że był trzeźwy, a pobrana krew wykaże, czy nie kierował pod wpływem innych środków psychoaktywnych.

Policjanci w szpitalu

Po kolizji czterech policjantów zostało przewiezionych do szpitala. Obrażenia jakich doznali funkcjonariusze nie zagrażały ich życiu i po badaniach zostali oni zwolnieni do domu. 30-latek po badaniach w szpitalu trafił do policyjnej celi.

Włocławscy policjanci zbierają materiał w sprawie wykorzystania przez kierowcę pojazdu do czynnej napaści na funkcjonariuszy oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej pomimo dawanych sygnałów świetnych i dźwiękowych. Po zakończeniu czynności mieszkaniec Ciechocinka zostanie doprowadzony do prokuratury i tam będzie tłumaczył się ze swojego zachowania. Policjanci wnioskować będą do oskarżyciela o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd może mu wymierzyć karę nawet 10 lat pozbawienia wolności.

