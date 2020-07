Nowa obwodnica pod Koninem. Kierowcy objadą Grzymiszew

26 czerwca wiceminister Infrastruktury Rafał Weber zatwierdził program inwestycji dla obwodnicy Grzymiszewa. Nowa trasa będzie biegła w ciągu drogi krajowej nr 72.

Termin składania ofert na budowę nowej trasy został wyznaczony na 10 lipca br. Wykonawca będzie musiał przygotować projekt koncepcyjny obwodnicy Grzymiszewa w ciągu DK72 o długości około 2 kilometrów. Projekt ten będzie podstawą wszczęcia postępowania przetargowego prowadzącego do wyłonienia wykonawcy robót.

Kryteria wyboru ofert i termin realizacji:

Cena: 60%

Termin realizacji: 38%

Aspekty społeczne: 2%

Bezpieczeństwo i komfort

Podstawowym celem budowy obwodnicy Grzymiszewa jest wyprowadzenie z miejscowości ruchu tranzytowego. Grzymiszew nie jest dużą miejscowością, ale droga krajowa nr 72 przechodzi przez jej centrum. Dzięki obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości.

Budowa obwodnicy Grzymiszewa w systemie „Projektuj i buduj” planowana jest na lata 2021-2025.

DK71, obwodnica Grzymiszewa GDDKiA

100 obwodnic

W ramach programu 100 obwodnic w województwie wielkopolskim powstanie łącznie 8 obwodnic:

Obwodnica Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12,

Obwodnica Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72,

Obwodnica Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25,

Obwodnica Kamionnej w ciągu drogi krajowej nr 24,

Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15,

Obwodnica Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15,

Obwodnica Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32,

Obwodnica Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32.

W ramach rządowego programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.

