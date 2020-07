Myjnia bezdotykowa: czy jest bezpieczna, ile kosztuje i jak z niej korzystać?

Czy myjnia bezdotykowa jest bezpieczna dla samochodu?

Bezpieczeństwo myjni bezdotykowej zależy w dużej mierze od precyzji tego, kto z niej korzysta. Jest ona zdecydowanie korzystniejszą alternatywą w stosunku do myjni automatycznej, co wcale nie znaczy, że zupełnie nie posiada wad. Skupmy się jednak najpierw na jej zaletach:

jest całodobowa, dlatego można z niej skorzystać o każdej porze

doskonale wymywa błoto i sól z zakamarków podwozia i karoserii

łatwo, szybko i tanio jesteśmy w stanie umyć auto, choć wymaga to od kierowcy nieco zaangażowania

Czy myjnia bezdotykowa niszczy lakier naszego samochodu?

To, czy myjnia bezdotykowa niszczy lakier, w dużej mierze zależy od sposobu jej użytkowania. Jest ona zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem dla auta w porównaniu do myjni automatycznej. Jednak nie jest zupełnie pozbawiona wad.

Ciśnienie wody wypływającej z lancy może wynieść nawet 100 barów. Taki strumień z łatwością jest w stanie uszkodzić lakier naszego samochodu. Podobne działanie może wywoływać nierozpuszczony mikroproszek, którego używa się w myjni. Najważniejszą kwestią w korzystaniu z niej jest zachowanie odpowiedniej odległości i dokładne spłukanie chemii dużą ilością wody.

Myjnia bezdotykowa - jak z niej korzystać?

Aby skutecznie i bezpiecznie korzystać z myjni bezdotykowej nie wystarczy postępować zgodnie z instrukcją obsługi, znajdującą się w każdym z takich miejsc. Warto poznać jej funkcje i wiedzieć o kilku ważnych kwestiach:

Mycie - to program z użyciem podgrzanej wody i mikroproszku. Na niektórych myjniach zamiast niego używana jest szczotka z aktywną pianą. Warto pamiętać o tym, że choć szczotka skuteczniej czyści, znacznie częściej niszczy lakier niż tradycyjna gąbka.

Płukanie - koniecznie trzeba przeprowadzić tę czynność bardzo dokładnie. Skuteczne usunięcie proszku czyszczącego lub piany pozwoli uniknąć powstawania zacieków, jak również zmniejszy ryzyko wniknięcia chemii w warstwy ochronne lakieru.

Woskowanie - zdecydowanie podnosi cenę mycia auta, a często nie daje oszałamiającego efektu. Warto jednak skorzystać z tej opcji szczególnie zimą - ułatwia to spływanie wody i chroni karoserię.

Nabłyszczanie - płukanie samochodu wodą demineralizowaną z nabłyszczaczem lub osuszaczem pomoże uniknąć powstania wszelkich śladów podczas schnięcia.

Stop - przycisk, który zatrzymuje wodę nie powoduje jednak zatrzymania licznika czasu. Można go użyć w awaryjnych sytuacjach

Woskowanie na myjni automatycznej i samoobsługowej - czy warto wybrać tę opcję?

Woskowanie pojazdu na myjni automatycznej lub samoobsługowej to bardzo prosty i szybki sposób nie tylko na poprawę wyglądu naszego auta, lecz także na zabezpieczenie lakieru. Samo woskowanie zajmuje zaledwie kilka minut, a efekt utrzymuje się przez wiele tygodni. Wosk aplikowany na myjni tworzy warstwę ochronną na lakierze, która chroni go przed brudem, warunkami atmosferycznymi i korozją.

Myjnia bezdotykowa - cena

Mycie auta na myjni bezdotykowej to kusząca propozycja dla kierowców nie tylko pod względem dostępności, lecz także ceny. Stosunkowo niedrogo bowiem możemy wyczyścić nasz pojazd, choć będzie to wymagało nieco zaangażowania i wprawy.

Jaka jest zatem cena mycia samochodu na myjni bezdotykowej? Koszt waha się od 10 do 20 zł za 10 minut działania. Niektóre myjnie oprócz lancy, oferują także szczotkę, na co warto zwrócić uwagę, zwłaszcza gdy nasz samochód jest bardzo brudny. Inne udostępniają nieco więcej czasu na realizację programów. Znajdziemy także i takie, które posiadają program ze środkiem chemicznym do mycia mocno zabrudzonych felg, który warto zastosować, ale wyłącznie w miejscach, do których został przeznaczony.